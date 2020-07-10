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В Иркутской области льготную ипотеку распространили на ветеранов боевых действий

В Иркутской области льготную ипотеку распространили на ветеранов боевых действий
Общество,  Фото:pixabay.com
В перечень уже включены работники муниципальных и государственных учреждений

В Иркутской области ветераны боевых действий теперь могут получить ипотеку по льготной ставке. Они включены в перечень граждан, которые имеют право на такую меру поддержки. Изменения внесли по распоряжению исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева.

Также оформить льготную ипотеку могут работники муниципальных и государственных учреждений, к которым, в частности, относятся школы, больницы, социальные учреждения, библиотеки, дома культуры. Приобрести квартиру в новостройке или построить дом они могут в любом районе Иркутской области, вне зависимости от места фактического проживания.

- О новой мере поддержки мы сообщили в общественные организации ветеранов боевых действий. Четыре человека из этой категории уже оформляют документы на получение льготной ипотеки. Всего же право на неё имеют около 700 ветеранов боевых действий, – рассказал начальник управления аналитики, стимулирования и реализации проектов министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Александр Лобач.

Ставка льготной ипотеки составляет 4,95% годовых. Её предоставляют в рамках федерального проекта «Ипотека». Для его реализации в 2020 году в областном бюджете предусмотрено 8,4 млн рублей. Планируется предоставить 36 льготных ипотечных кредитов на приобретение 1985 квадратных метров жилья. Пока оформлено только девять договоров. Это объясняется пандемией коронавирусной инфекции, из-за которой банки приостанавливали работу. Сейчас ограничения сняты, приём заявок возобновлён. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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