В Агинском медалью наградили семью тружеников тыла

Общество, Фото: пресс-служба администрации посёлка Агинское

Им вручили медаль «За любовь и верность» и ценный подарок



В Агинском Бурятском округе поздравили семью тружеников тыла Бадмацыренова Цыдыпа и Балдановой Бунаи, отметившую в этом году 61-ю годовщину свадьбы. В День семьи, любви и верности глава городского округа «Посёлок Агинское» Андрей Дашин вручил им медаль «За любовь и верность» и ценный подарок от поселковой администрации. Этим знаком отличия награждаются супружеские пары, прожившие в браке долгое время, вырастившие и воспитавшие много детей, ставшие примером достойной супружеской и трудовой жизни.



Семья Бадмацыреновых появилась в сентябре 1959 года. Супруги всю жизнь трудились во благо своей малой родины: Цыдып Бадмацыренович работал шофером Агинского КБО, мясокостного завода, радистом лесхоза; Буная Балдановна трудилась мастером по пошиву одежды и обуви в КБО. В семье вырастили и воспитали пятерых детей, ставших достойными членами общества, настоящим профессионалами своего дела.



Цыдып Бадмацыренович и Буная Балдановна пользуются авторитетом и уважением в посёлке. Сейчас они давно уже находятся на заслуженном отдыхе, помогают своим детям воспитывать внуков и правнуков в духе нравственности и ответственности перед семьей и обществом. Об этом сообщает пресс-служба администрации посёлка Агинское.

