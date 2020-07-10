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В Агинском медалью наградили семью тружеников тыла

В Агинском медалью наградили семью тружеников тыла
Общество,  Фото:пресс-служба администрации посёлка Агинское
Им вручили медаль «За любовь и верность» и ценный подарок

В Агинском Бурятском округе поздравили семью тружеников тыла Бадмацыренова Цыдыпа и Балдановой Бунаи, отметившую в этом году 61-ю годовщину свадьбы. В День семьи, любви и верности глава городского округа «Посёлок Агинское» Андрей Дашин вручил им медаль «За любовь и верность» и ценный подарок от поселковой администрации. Этим знаком отличия награждаются супружеские пары, прожившие в браке долгое время, вырастившие и воспитавшие много детей, ставшие примером достойной супружеской и трудовой жизни.

Семья Бадмацыреновых появилась в сентябре 1959 года. Супруги всю жизнь трудились во благо своей малой родины: Цыдып Бадмацыренович работал шофером Агинского КБО, мясокостного завода, радистом лесхоза; Буная Балдановна трудилась мастером по пошиву одежды и обуви в КБО. В семье вырастили и воспитали пятерых детей, ставших достойными членами общества, настоящим профессионалами своего дела.

Цыдып Бадмацыренович и Буная Балдановна пользуются авторитетом и уважением в посёлке. Сейчас они давно уже находятся на заслуженном отдыхе, помогают своим детям воспитывать внуков и правнуков в духе нравственности и ответственности перед семьей и обществом. Об этом сообщает пресс-служба администрации посёлка Агинское.
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