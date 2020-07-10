Также пройдут соревнования по кроссу на дистанцию 33 километра
В Улан-Удэ 11 июля состоятся полумарафон и кросс на 33 километра. Старт назначен на 10 утра на Богородском острове.
Соревноваться бегуны будут в пяти группах. В первой мужчины до 40 лет пробегут 21 км, во второй на этой же дистанции участвуют женщины до 40 лет. В третьей в полумарафоне сойдутся мужчины старше 40 лет. Четвёртая группа – кроссовая на дистанции 33 км. В последней пятой примут участие мальчики до 18 лет.
Победители и призёры будут награждены денежными призами. Зачётное время для всех призёров на дистанции 21 км – 2 часа 20 минут, на дистанции 33 км – 3 часа 20 минут. Об этом сообщает паблик «Беговая Бурятия».
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ на Богородском острове пробегут полумарафон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В перечень уже включены работники муниципальных и государственных учреждений
Они прожили в крепком и счастливом браке более 40 лет
Пожилые граждане по-прежнему могут оформить больничный лист и не выходить на работу
63 пациента с коронавирусом получили медпомощь за время его работы
Ремонтные работы будут вестись ещё две ночи
Представители УФСИН заявили, что не участвовали в обсуждениях подобного вопроса
У семейной пары трое детей, семь внуков
Артисты занимаются в малых группах для соблюдения дистанции
Опасения о ликвидации специальности «актёрское искусство» появились в конце 2019 года
На конкурс принимают прозу и стихотворения
В Забайкальском крае в начале лета насчитано почти 29 тысяч дзеренов
Он скоростной, манёвренный и имеет меньший вес
Видеоролик подготовил священнослужитель Георгий
Поднимались они на вершину девять часов
Безопасно снимать зверей можно только с воды