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В Улан-Удэ на Богородском острове пробегут полумарафон

В Улан-Удэ на Богородском острове пробегут полумарафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Также пройдут соревнования по кроссу на дистанцию 33 километра

В Улан-Удэ 11 июля состоятся полумарафон и кросс на 33 километра. Старт назначен на 10 утра на Богородском острове.

Соревноваться бегуны будут в пяти группах. В первой мужчины до 40 лет пробегут 21 км, во второй на этой же дистанции участвуют женщины до 40 лет. В третьей в полумарафоне сойдутся мужчины старше 40 лет. Четвёртая группа – кроссовая на дистанции 33 км. В последней пятой примут участие мальчики до 18 лет.

Победители и призёры будут награждены денежными призами. Зачётное время для всех призёров на дистанции 21 км – 2 часа 20 минут, на дистанции 33 км – 3 часа 20 минут. Об этом сообщает паблик «Беговая Бурятия».

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