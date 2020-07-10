В занятиях принимают участие около 100 военнослужащих
Военнослужащие отдельного соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в рамках тактико-специального учения, совершили марш на специализированный полигон. Там они развернули подвижный пункт автоматизированной системы управления войсками, обеспечив устойчивую связь в звене войскового управления.
Учение проведено по модульному принципу. Личный состав на практике отработал вопросы развёртывания подвижных комплексов АСУ и периферийных телекоммуникационных систем связи с подчинёнными и взаимодействующими узлами связи и пунктами управления.
Основная цель таких занятий – научить военных связистов уверенно действовать в сложных полевых условиях, скрытно развёртывать мобильные пункты управления с ходу, обеспечивать связь на марше, действовать в сложной оперативно-тактической обстановке, независимо от времени суток.
Также в рамках занятий специалисты войск связи отработают нормативы по инженерной подготовке, защите от оружия массового поражения, выполнят упражнения по вождению автомобильной техники.
Всего в занятиях принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано около 40 единиц специальной техники связи, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Учение связистов проходит в Бурятии
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