Учение связистов проходит в Бурятии

В занятиях принимают участие около 100 военнослужащих



Военнослужащие отдельного соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в рамках тактико-специального учения, совершили марш на специализированный полигон. Там они развернули подвижный пункт автоматизированной системы управления войсками, обеспечив устойчивую связь в звене войскового управления.



Учение проведено по модульному принципу. Личный состав на практике отработал вопросы развёртывания подвижных комплексов АСУ и периферийных телекоммуникационных систем связи с подчинёнными и взаимодействующими узлами связи и пунктами управления.



Основная цель таких занятий – научить военных связистов уверенно действовать в сложных полевых условиях, скрытно развёртывать мобильные пункты управления с ходу, обеспечивать связь на марше, действовать в сложной оперативно-тактической обстановке, независимо от времени суток.



Также в рамках занятий специалисты войск связи отработают нормативы по инженерной подготовке, защите от оружия массового поражения, выполнят упражнения по вождению автомобильной техники.



Всего в занятиях принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано около 40 единиц специальной техники связи, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

