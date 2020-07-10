Ремонтные работы будут вестись ещё две ночи
На железнодорожном переезде в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии (5678 км ВСЖД) в ночь со 10 по 11 июля, а также в ночь с 15 по 16 июля будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд в указанные дни будет вновь ограничено в период с 23:00 до 10:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В этом месяце движение транспорта на железнодорожном переезде в Онохое уже было ограничено в ночь со 2 на 3 июля, а также в ночь с 7 на 8 июля.
В Бурятии продолжается ограничение движения на переезде в Онохое
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Артисты занимаются в малых группах для соблюдения дистанции
Опасения о ликвидации специальности «актёрское искусство» появились в конце 2019 года
На конкурс принимают прозу и стихотворения
В Забайкальском крае в начале лета насчитано почти 29 тысяч дзеренов
Он скоростной, манёвренный и имеет меньший вес
Видеоролик подготовил священнослужитель Георгий
Поднимались они на вершину девять часов
Безопасно снимать зверей можно только с воды
В занятиях принимают участие около 100 военнослужащих
Сюжет называется «Тройной ров против коронавируса»
Обновлённые вагоны-купе отправились в первый рейс по маршруту Иркутск – Усть-Илимск
Михаил Демьянович 30 лет трудился директором школы в Турунтаево
Указатели помогут туристам не оказаться на опасной «собачьей тропе»
То, как легендарный танк заезжает на постамент, сняли на видео
В творческом состязании участвовали жители в возрасте от 3 лет до 61 года