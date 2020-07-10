Обновлённые вагоны-купе отправились в первый рейс по маршруту Иркутск – Усть-Илимск
Накануне вечером в свой первый рейс отправились два модернизированных купейных вагона. Они включены в состав поезда № 87 Иркутск – Усть-Илимск. В вагонах современный интерьер, дополнительное освещение, боковые подушки на стенах, двухслойные шторы для разного времени суток, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Также вагоны оборудованы системой видеонаблюдения, кондиционерами воздуха, современным питьевым оборудованием (сенсорными пурифайерами), из которых помимо кипятка можно набрать охлажденную воду. В пути следования пассажиры могут пользоваться микроволновыми печами и холодильными камерами.
Столик для приёма пищи тоже усовершенствован – в нём появились выемки для стаканов. А пассажиры верхних полок теперь имеют возможность пользоваться своим дополнительным столом. Для зарядки гаджетов в каждом купе есть USB-розетки, а также привычные розетки 220В.
Увеличилось пространство в туалетной комнате. Здесь появился пеленальный столик, на раковине - бесконтактный смеситель, удобные поручни для пожилых людей и маломобильных граждан.
Всего в 2020 году на Восточно-Сибирскую железную дорогу поступит 36 таких вагонов. Они будут курсировать, как на местных, так и межрегиональных маршрутах.
В поезде Иркутск – Усть-Илимск появились микроволновки и столы на верхних полках
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