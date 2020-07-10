УФСИН по Бурятии исполнило мечту ветерана

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Михаил Демьянович 30 лет трудился директором школы в Турунтаево



В Бурятии сотрудники УФСИН и ветераны уголовно-исполнительной системы приняли участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана». Они исполнили мечту ветерана Великой Отечественной войны Михаила Демьяновича Серебрянникова.



Сейчас Михаилу Демьяновичу 98 лет, 11 из которых он был комендантом в лечебно-трудовом профилактории и 30 лет – директором школы в селе Турунтаево Прибайкальского района.



Сотрудники и ветераны ведомства часто навещают Михаила Серебрянникова. В одну из встреч ветеран поделился своей мечтой: он хотел украсить своим портретом стены той самой школы, в которой он работал.



Так и было решено исполнить мечту.



Изготовленный портрет передан ветерану со словами благодарности и глубокого почтения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





