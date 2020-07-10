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3 семьям Кабанского района Бурятии вручили медаль «За любовь и верность»

3 семьям Кабанского района Бурятии вручили медаль «За любовь и верность»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
Они прожили в крепком и счастливом браке более 40 лет

7 июля в Кабанском районе Бурятии поздравили семьи, прожившие в браке 40 и более лет. Общественные награды в преддверии Дня семьи, любви и верности им вручала заместитель руководителя районной администрации по социальным вопросам Алеся Новолотская.

Медалей «За любовь и верность» были удостоены три семьи: Кульковы Виктор Васильевич и Людмила Григорьевна, Березовские Владимир Сергеевич и Галина Александровна, Шашковы Сергей Васильевич и Галина Николаевна.

Общественная награда – медаль «За любовь и верность», вручается лучшим семьям, известным крепостью своих семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, воспитавшим детей достойными членами общества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

Награды были вручены и в других районах Бурятии. В Селенгинском районе медали получили 5 супружеских пар.
День семьи семьи награждение Кабанский район Бурятия
 
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