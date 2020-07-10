Они прожили в крепком и счастливом браке более 40 лет
7 июля в Кабанском районе Бурятии поздравили семьи, прожившие в браке 40 и более лет. Общественные награды в преддверии Дня семьи, любви и верности им вручала заместитель руководителя районной администрации по социальным вопросам Алеся Новолотская.
Медалей «За любовь и верность» были удостоены три семьи: Кульковы Виктор Васильевич и Людмила Григорьевна, Березовские Владимир Сергеевич и Галина Александровна, Шашковы Сергей Васильевич и Галина Николаевна.
Общественная награда – медаль «За любовь и верность», вручается лучшим семьям, известным крепостью своих семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, воспитавшим детей достойными членами общества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Награды были вручены и в других районах Бурятии. В Селенгинском районе медали получили 5 супружеских пар.
3 семьям Кабанского района Бурятии вручили медаль «За любовь и верность»
Общество, Фото:
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