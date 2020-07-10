В Бурятии выбрали лучшие «заповедные игрушке»

В творческом состязании участвовали жители в возрасте от 3 лет до 61 года



В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Заповедная игрушка». Конкурс проводился в рамках международной акции «Марш парков-2020». В нём участвовали 37 человек в возрасте от 3 лет до 61 года.



На конкурс поступили игрушки, выполненные в различных техниках и из разных материалов. Они представляли из себя животных, птиц, растения и насекомых, обитающих в «Заповедном Подлеморье», а также панно на эту же тему.



Игрушки отправлены из разных районов Бурятии и Улан-Удэ.



- Хочется отметить, что качество игрушек организаторов конкурса порадовало. Многие работы выполнены эстетически красиво, искусно, достоверно. Беспристрастное жюри, после долгой дискуссии, определило победителей и номинантов конкурса в трёх возрастных категориях, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».



Победители получат электронные варианты дипломов и призы от «Заповедного Подлеморья». Участники, не попавшие в число призёров, получат электронные сертификаты на предоставленные организаторам адреса электронной почты.





