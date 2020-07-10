В творческом состязании участвовали жители в возрасте от 3 лет до 61 года
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Заповедная игрушка». Конкурс проводился в рамках международной акции «Марш парков-2020». В нём участвовали 37 человек в возрасте от 3 лет до 61 года.
На конкурс поступили игрушки, выполненные в различных техниках и из разных материалов. Они представляли из себя животных, птиц, растения и насекомых, обитающих в «Заповедном Подлеморье», а также панно на эту же тему.
Игрушки отправлены из разных районов Бурятии и Улан-Удэ.
- Хочется отметить, что качество игрушек организаторов конкурса порадовало. Многие работы выполнены эстетически красиво, искусно, достоверно. Беспристрастное жюри, после долгой дискуссии, определило победителей и номинантов конкурса в трёх возрастных категориях, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Победители получат электронные варианты дипломов и призы от «Заповедного Подлеморья». Участники, не попавшие в число призёров, получат электронные сертификаты на предоставленные организаторам адреса электронной почты.
В Бурятии выбрали лучшие «заповедные игрушке»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
То, как легендарный танк заезжает на постамент, сняли на видео
В творческом состязании участвовали жители в возрасте от 3 лет до 61 года
В селе Романовка строят новый дом культуры
Бурятия без учёта труднодоступных и отдаленных районов разделена на 296 переписных участков
26 медработников Баргузинского района отдохнули в Забайкальском нацпарке
Возможны грозы и град
Численность населения Бурятии по итогам всероссийской переписи населения 2010 года составляла 972 тысяч человек
Рейтинг возглавил Крым
В Улан-Удэ синоптики обещают дождь
Гражданам разрешено пребывание в пределах контролируемых кемпинговых зон и плавучих гостиниц
Всего в республику приехало около 800 призывников
Закрытыми для посещений останутся бассейны
Им вручили медали «За любовь и верность»
Среди них семья академика и почётного гражданина
В эти учреждения культуры можно будет попасть только при наличии средств индивидуальной защиты