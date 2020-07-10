В Бурятии сельчане мечтали о доме культуры 14 лет

В селе Романовка строят новый дом культуры



В селе Романовка Баунтовского эвенкийского района Бурятии к зиме этого года будет достроен дом культуры на средства президентской дальневосточной субсидии в размере 16 млн рублей.



Площадь будущего одноэтажного здания 370 кв.м. Здесь будет расположены фойе, гардероб, бильярдная, зал для занятий танцами, зрительный зал на 150 мест.



Сельское поселение Витимское включает одно село Романовка, где проживают около 1200 человек. Село расположено на двух берегах реки Витим. В сельском поселении Витимское был дом культуры, но со временем обветшал и был снесен в 2019 году. Как отмечает руководство дома культуры, о новом здании жители села мечтали с 2006 года.



- Существует история, которая стала уже легендой. Поселение Романовка возникло после того, как мимо проезжал Николай Александрович, будущий император Николай II, который побывал в Забайкалье и Верхнеудинске в 1891 году. Он проезжал через местность в Баунтовском районе, где вскоре образовалось поселение Романовка. Здесь до сих пор сохранилась дорога, которую начали возводить специально к приезду цесаревича, а в 1908 году была построена церковь, которую позже разрушили. В 2013 году в селе Романовка Баунтовского района был освящен закладной камень и крест строящегося храма в честь царя-страстотерпца Николая II, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

