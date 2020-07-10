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В Бурятии медикам за борьбу с коронавирусом подарили отдых на Байкале

В Бурятии медикам за борьбу с коронавирусом подарили отдых на Байкале
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
26 медработников Баргузинского района отдохнули в Забайкальском нацпарке

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в качестве поддержки и благодарности медицинским работникам решило организовать 4 июля выездную бесплатную экскурсию на территорию Забайкальского национального парка для 26 медиков Баргузинского района Бурятии, непосредственно работающих с пациентами с подтвержденным COVID-19.

- В период пандемии − новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – основная нагрузка по сохранению здоровья человечества легла на медицинских работников. Работая с инфицированными людьми, они подвергают себя огромному риску и, несмотря на это, продолжают спасать жизни своих пациентов, - сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

В ходе поездки методисты экологического просвещения ознакомили гостей с достопримечательностями, расположенными на территории парка.

Посещение достопримечательностей началось с Бормашовых озёр. Главная ценность этих озёр − вода и грязи (сапропели), которые используются для лечения кожных заболеваний. Далее по программе участники экскурсии побывали на берегу Баргузинского залива на Чивыркуйском перешейке.

Затем вдоль Баргузинского залива медики отправились до местности Глинка, с которой начинается восхождение на полуостров Святой Нос. Далее по маршруту − местность Буртуй. Это священное место на полуострове: место поклонения духам. Здесь гости познакомились с Обо – своеобразным алтарём духов местности, попили кристально чистую воду из горной речки Буртуй, вдохнули чистого лесного воздуха.

Следующая остановка – пирс местности Монахово, где участников экскурсии ждал катер для отправления в бухту Змеёвая Чивыркуйского залива. Во время прогулки на катере по заливу экскурсантам открывались незабываемые виды на сказочно живописные берега и острова залива.

- По прибытии в бухту Змеёвая гостям были даны рекомендации по посещению этой территории – рядом находится популяция ужа обыкновенного − и принятию термальных ванн. После купания в горячих источниках и прогулки по бухте был организован обратный отъезд в местность Монахово. Там гости поднялись на смотровую площадку, с которой можно полюбоваться на Чивыркуйский залив и его острова, полуостров Святой Нос и Баргузинский хребет, - делятся в «Заповедном Подлеморье».

По завершении осмотра достопримечательностей, медики пообедали на пляже, искупались и отдохнули.

- От лица нашей поликлиники мы благодарим директора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Овдина Михаила Евгеньевича и Ваш коллектив, главного врача Баргузинской ЦРБ Карлова Алексея Викторовича за организацию этой замечательной экскурсии. Мы здесь первый раз. Побывали на побережье Баргузинского залива, в бухте Змеёвая Чивыркуйского залива, местности Монахово. Отдохнули от души! Мы всем очень благодарны! - призналась старшая медсестра Баргузинской поликлиники Татьяна Посохова.
Байкал врачи коронавирус национальный парк
 
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