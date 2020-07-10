Перепись покажет, какова плотность населения Бурятии

Численность населения Бурятии по итогам всероссийской переписи населения 2010 года составляла 972 тысяч человек



В 1989 году Совет управляющих программы развития ООН рекомендовал отмечать 11 июля как Всемирный день народонаселения, т.к. в этот день в 1987 году население земного шара превысило отметку в 5 миллиардов человек.



Согласно демографическим исследованиям, число жителей земного шара продолжает быстро увеличиваться, несмотря на сокращение прироста. Отметка в 7 млрд. человек, согласно расчётам Фонда народонаселения ООН, была зафиксирована уже 31 октября 2011 года. Общее число людей, проживающих на Земле, в июне 2020 года достигло 7,8 млрд. человек.



В России, как и в большинстве развитых стран, стоит проблема рождаемости. Наблюдается естественная убыль населения и сокращение его численности. По данным переписи населения 2010 года население страны составляло 142,9 млн. человек, что, по сравнению с результатами переписи 2002 года, сократилось на 2,3 млн. человек.



Общая численность населения Бурятии по итогам всероссийской переписи населения 2010 года составила 972 тысячи человек. В республике на момент проведения переписи насчитывалось 6 городов и 14 посёлков городского типа с населением 567,6 тысяч человек и 613 сельских населённых пунктов, в которых проживали 404,4 тысяч человек. Бурятия на 2010 год занимала 14 место в стране по размеру территории и 53-е место по численности населения.



- Средняя плотность населения по республике тогда составила 2,8 человека на 1 км2 территории, что в три раза ниже среднероссийского уровня (8,36 человек на 1 км2). Территория наиболее плотного заселения сконцентрирована вблизи столицы республики. В Иволгинском районе плотность населения составляет 14,3 человека на 1 км2, Заиграевском - 7,6 и Тарбагатайском – 5,0 на 1 км2. Наименьшей плотностью населения отличаются северные районы - Баунтовский и Окинский, в которых природные условия самые суровые, соответственно, 0,1 и 0,2 человека на 1 км2 территории, - сообщает Бурятстат.



Актуальную информацию о численности и структуре населения, национальном и языковом составе, об образовательном уровне, покажут итоги предстоящей переписи населения. Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года, по девизом «Создаём будущее!»





