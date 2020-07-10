В Улан-Удэ синоптики обещают дождь
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике кратковременные дожди, грозы, по северу местами ливни, днём возможен град. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы при грозах до 15-20 м/с.
Температура днём +21,+26, местами до +32.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Днём воздух прогреется до +23,+25.
В Бурятии возможен град
Общество, Фото:
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