В Бурятии возможен град

В Улан-Удэ синоптики обещают дождь



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике кратковременные дожди, грозы, по северу местами ливни, днём возможен град. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы при грозах до 15-20 м/с.



Температура днём +21,+26, местами до +32.



В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Днём воздух прогреется до +23,+25.







