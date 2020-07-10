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В Бурятии возможен град

В Бурятии возможен град
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ синоптики обещают дождь

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня местами по республике кратковременные дожди, грозы, по северу местами ливни, днём возможен град. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы при грозах до 15-20 м/с.

Температура днём +21,+26, местами до +32.

В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Днём воздух прогреется до +23,+25.



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