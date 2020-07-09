В Бурятию прибыли новобранцы из других регионов Сибири

Всего в республику приехало около 800 призывников



В Бурятию для прохождения военной службы прибыла очередная группа новобранцев из регионов центральной и восточной Сибири. Они приехали в рамках весеннего призыва в соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на территории республики.



Две воинские команды под руководством офицеров ВВО накануне прибыли по железной дороге в Улан-Удэ и были направлены для прохождения первичных мероприятий в танковое соединение.



По прибытии в часть, каждый военнослужащий прошёл углубленное медицинское обследование, тестирование и беседу с военным психологом. В связи с проводимыми в войсках мерами по недопущению заболеваемости военнослужащих, заноса и распространения инфекционных заболеваний для вновь прибывшего личного состава организовано пребывание на карантине в течение двух недель.



В дальнейшем новобранцы пройдут курс общевойсковой подготовки, примут присягу, после чего будут распределены в части общевойскового объединения.



На данный момент, в воинские части ВВО в Бурятии прибыло около 800 новобранцев. Более 20% из них имеют высшее образование, более 40% — среднее специальное. Каждый четвёртый призывник имеет военно-учётную специальность. Весенний призыв завершится 15 июля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

