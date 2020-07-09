Всего в республику приехало около 800 призывников
В Бурятию для прохождения военной службы прибыла очередная группа новобранцев из регионов центральной и восточной Сибири. Они приехали в рамках весеннего призыва в соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на территории республики.
Две воинские команды под руководством офицеров ВВО накануне прибыли по железной дороге в Улан-Удэ и были направлены для прохождения первичных мероприятий в танковое соединение.
По прибытии в часть, каждый военнослужащий прошёл углубленное медицинское обследование, тестирование и беседу с военным психологом. В связи с проводимыми в войсках мерами по недопущению заболеваемости военнослужащих, заноса и распространения инфекционных заболеваний для вновь прибывшего личного состава организовано пребывание на карантине в течение двух недель.
В дальнейшем новобранцы пройдут курс общевойсковой подготовки, примут присягу, после чего будут распределены в части общевойскового объединения.
На данный момент, в воинские части ВВО в Бурятии прибыло около 800 новобранцев. Более 20% из них имеют высшее образование, более 40% — среднее специальное. Каждый четвёртый призывник имеет военно-учётную специальность. Весенний призыв завершится 15 июля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятию прибыли новобранцы из других регионов Сибири
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Им вручили медали «За любовь и верность»
Среди них семья академика и почётного гражданина
В эти учреждения культуры можно будет попасть только при наличии средств индивидуальной защиты
Экзамен состоится завтра, 10 июля
Дмитрий Патрин стал лучшим стрелком конкурса «Десантный взвод»
Улан-удэнцев рассмешил уличный термометр
На завершение долгостроя потратят 866 миллионов рублей
Первое из них появилось в Чите
Музыкант занял в дистанционном конкурсе третье место
Всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года
Регистрация брака состоялась в День семьи, любви и верности
Председателем оргкомитета назначен Вячеслав Цыбикжапов
Челлендж запустили любители игры по разбиванию хребтовой кости.
Три года назад сгорела половина села Черёмушки
Всё из-за капитального ремонта трамвайных путей