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В Бурятию прибыли новобранцы из других регионов Сибири

В Бурятию прибыли новобранцы из других регионов Сибири
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Всего в республику приехало около 800 призывников

В Бурятию для прохождения военной службы прибыла очередная группа новобранцев из регионов центральной и восточной Сибири. Они приехали в рамках весеннего призыва в соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на территории республики.

Две воинские команды под руководством офицеров ВВО накануне прибыли по железной дороге в Улан-Удэ и были направлены для прохождения первичных мероприятий в танковое соединение.

По прибытии в часть, каждый военнослужащий прошёл углубленное медицинское обследование, тестирование и беседу с военным психологом. В связи с проводимыми в войсках мерами по недопущению заболеваемости военнослужащих, заноса и распространения инфекционных заболеваний для вновь прибывшего личного состава организовано пребывание на карантине в течение двух недель.

В дальнейшем новобранцы пройдут курс общевойсковой подготовки, примут присягу, после чего будут распределены в части общевойскового объединения.

На данный момент, в воинские части ВВО в Бурятии прибыло около 800 новобранцев. Более 20% из них имеют высшее образование, более 40% — среднее специальное. Каждый четвёртый призывник имеет военно-учётную специальность. Весенний призыв завершится 15 июля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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