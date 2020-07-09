В Улан-Удэ меняется схема движения шести маршрутов

Всё из-за капитального ремонта трамвайных путей



С 10 июля в Улан-Удэ изменится схема движения автобусных маршрутов № 4, 27, 56, 56С, 57, 100, сообщили в администрации города.



Начнётся капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Гагарина от ул. Юного Коммунара до ул. Добролюбова, а затем - ремонт дорожного полотна.

Автобусы данных маршрутов будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Гагарина через ул. Добролюбова, ул. Революции 1905 года, ул. Шульца, далее - по утверждённым схемам.



Остановки «Аптека», «Баня» по ул. Гагарина на период работ исключаются из пути следования маршрутов.



Временная схема движения будет действовать до 30 сентября.

