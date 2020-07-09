Всё из-за капитального ремонта трамвайных путей
С 10 июля в Улан-Удэ изменится схема движения автобусных маршрутов № 4, 27, 56, 56С, 57, 100, сообщили в администрации города.
Начнётся капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Гагарина от ул. Юного Коммунара до ул. Добролюбова, а затем - ремонт дорожного полотна.
Автобусы данных маршрутов будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Гагарина через ул. Добролюбова, ул. Революции 1905 года, ул. Шульца, далее - по утверждённым схемам.
Остановки «Аптека», «Баня» по ул. Гагарина на период работ исключаются из пути следования маршрутов.
Временная схема движения будет действовать до 30 сентября.
В Улан-Удэ меняется схема движения шести маршрутов
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