Закрытыми для посещений останутся бассейны
В Забайкальском крае с 10 июля разрешено посещать открытые и закрытые спортивные площадки, комплексы и сооружения (фитнес-центры и прочие организации за исключением бассейнов). Также открываются образовательные организации, в том числе и дошкольные учреждения образования. Губернатором подписано соответствующее постановление.
Все перечисленные организации могут возобновить работу только при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Перед открытием им нужно провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями и строго следовать всем методическим рекомендациям Роспотребнадзора.
Напомним, что благодаря снижению прироста количества заболевших коронавирусом в Забайкалье правительством региона постепенно снимаются введённые ограничительные меры. Например, уже с 9 июля возобновили работу веранды и террасы, прилегающие к стационарным объектам общественного питания. 10 июля откроются выставочные центры, музеи, библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье откроются образовательные и спортивные учреждения
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