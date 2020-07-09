В Забайкалье откроются образовательные и спортивные учреждения

Закрытыми для посещений останутся бассейны



В Забайкальском крае с 10 июля разрешено посещать открытые и закрытые спортивные площадки, комплексы и сооружения (фитнес-центры и прочие организации за исключением бассейнов). Также открываются образовательные организации, в том числе и дошкольные учреждения образования. Губернатором подписано соответствующее постановление.



Все перечисленные организации могут возобновить работу только при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Перед открытием им нужно провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями и строго следовать всем методическим рекомендациям Роспотребнадзора.



Напомним, что благодаря снижению прироста количества заболевших коронавирусом в Забайкалье правительством региона постепенно снимаются введённые ограничительные меры. Например, уже с 9 июля возобновили работу веранды и террасы, прилегающие к стационарным объектам общественного питания. 10 июля откроются выставочные центры, музеи, библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

