В Бурятии почтили память погибшего в Чечне солдата

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Алексей Максимов погиб в бою в 1996 году



Сегодня в Мухоршибири в отделении вневедомственной охраны личный состав почтил память погибшего при исполнении воинского долга Алексея Максимова, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Начальник отделения вневедомственной охраны по Мухоришибирскому и Тарбагатайскому районам майор полиции Даша-Нима Жамсаев рассказал о подвиге Алексея Максимова, который погиб в Чечне. Личный состав почтил память военнослужащего минутой молчания.



На собрание личного состава пришла мама Алексея Людмила Сидоровна.



- Большое вам всем спасибо за память о моём сыне, за помощь, которую вы мне оказываете, - поблагодарила она росгвардейцев.



Алексей Максимов родился в посёлке Новый Заган Мухоршибирского района в 1977 году. Был призван на срочную службу в 1995 году Усть-Илимским военкоматом, откуда направлен в Чечню.



9 июля 1996 года в бою у села Гехи Республики Чечня Алексей Максимов погиб, попав в засаду.



За мужество, отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Алексей Максимов указом президента был награжден «Орденом мужества» (посмертно).





