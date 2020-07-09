Алексей Максимов погиб в бою в 1996 году
Сегодня в Мухоршибири в отделении вневедомственной охраны личный состав почтил память погибшего при исполнении воинского долга Алексея Максимова, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Начальник отделения вневедомственной охраны по Мухоришибирскому и Тарбагатайскому районам майор полиции Даша-Нима Жамсаев рассказал о подвиге Алексея Максимова, который погиб в Чечне. Личный состав почтил память военнослужащего минутой молчания.
На собрание личного состава пришла мама Алексея Людмила Сидоровна.
- Большое вам всем спасибо за память о моём сыне, за помощь, которую вы мне оказываете, - поблагодарила она росгвардейцев.
Алексей Максимов родился в посёлке Новый Заган Мухоршибирского района в 1977 году. Был призван на срочную службу в 1995 году Усть-Илимским военкоматом, откуда направлен в Чечню.
9 июля 1996 года в бою у села Гехи Республики Чечня Алексей Максимов погиб, попав в засаду.
За мужество, отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Алексей Максимов указом президента был награжден «Орденом мужества» (посмертно).
В Бурятии почтили память погибшего в Чечне солдата
Общество, Фото:
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