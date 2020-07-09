Гидропосев газона проведут на общей площади около пяти тысяч квадратных метров
В Иркутске на общественных пространствах применяют технологию гидропосева газона. Такую методику в экспериментальном режиме начали опробовать с 2015 года на отдельных участках бульвара Гагарина, на острове Конный и других. Об этом сообщила начальник отдела благоустройства МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева. Она отметила, что в этом году гидропосев газона проведут на общей площади около пяти тысяч квадратных метров на бульваре Постышева, в сквере между микрорайонами Первомайский и Университетский, в сквере «Мира», а также в сквере у Собора Богоявления и на озеленённой территории по ул. 5 Армии, 50.
– Мы наблюдали, что газоны хорошо взошли, и с практической стороны этот метод зарекомендовал себя положительно, поэтому решили пробовать засеивать большие площади. Гидропосев осуществляют с помощью специального оборудования, в котором смешивают семена газонной травы, удобрения, различные добавки, а затем под сильным давлением вместе с водой распыляют по участку. Через пару часов образуется корочка, которая препятствует эрозии почвы и защищает семена от вымывания дождём и выдувания ветром. Буквально через 10-12 дней газон уже будет радовать иркутян, – подчеркнула Ольга Григорьева.
В смесь для гидропосева включены компоненты, которые обогащают грунт питательными веществами, создают оптимальную влажность, стабилизируют кислотность почвы и борются с вредителями. В результате получается красивый газон, способный выдерживать большие нагрузки. В будущем специалисты планируют применять технологию гидропосева и на других общественных пространствах города, сообщили в мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ второй год внедряют гидропосев, с помощью которого трава приобретает необычный бирюзовый цвет.
В этом году таким методом в столице Бурятии планируется засеять около 10 тысяч квадратных метров городских газонов.
В Иркутске пятый год используют технологию гидропосева газонов
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