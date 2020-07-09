 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июля

08 Июля

Популярное

В Иркутске пятый год используют технологию гидропосева газонов

В Иркутске пятый год используют технологию гидропосева газонов
Общество, 
Гидропосев газона проведут на общей площади около пяти тысяч квадратных метров

В Иркутске на общественных пространствах применяют технологию гидропосева газона. Такую методику в экспериментальном режиме начали опробовать с 2015 года на отдельных участках бульвара Гагарина, на острове Конный и других. Об этом сообщила начальник отдела благоустройства МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева. Она отметила, что в этом году гидропосев газона проведут на общей площади около пяти тысяч квадратных метров на бульваре Постышева, в сквере между микрорайонами Первомайский и Университетский, в сквере «Мира», а также в сквере у Собора Богоявления и на озеленённой территории по ул. 5 Армии, 50.

– Мы наблюдали, что газоны хорошо взошли, и с практической стороны этот метод зарекомендовал себя положительно, поэтому решили пробовать засеивать большие площади. Гидропосев осуществляют с помощью специального оборудования, в котором смешивают семена газонной травы, удобрения, различные добавки, а затем под сильным давлением вместе с водой распыляют по участку. Через пару часов образуется корочка, которая препятствует эрозии почвы и защищает семена от вымывания дождём и выдувания ветром. Буквально через 10-12 дней газон уже будет радовать иркутян, – подчеркнула Ольга Григорьева.

В смесь для гидропосева включены компоненты, которые обогащают грунт питательными веществами, создают оптимальную влажность, стабилизируют кислотность почвы и борются с вредителями. В результате получается красивый газон, способный выдерживать большие нагрузки. В будущем специалисты планируют применять технологию гидропосева и на других общественных пространствах города, сообщили в мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ второй год внедряют гидропосев, с помощью которого трава приобретает необычный бирюзовый цвет.

В этом году таким методом в столице Бурятии планируется засеять около 10 тысяч квадратных метров городских газонов.
газон благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запустили челлендж на 15 подтягиваний
В Бурятии запустили челлендж на 15 подтягиваний
Общество, 09.07.2020
Челлендж запустили любители игры по разбиванию хребтовой кости.
В Бурятии сгоревший дом культуры отстроили спонсоры
В Бурятии сгоревший дом культуры отстроили спонсоры
Общество, 09.07.2020
Три года назад сгорела половина села Черёмушки
В Улан-Удэ меняется схема движения шести маршрутов
В Улан-Удэ меняется схема движения шести маршрутов
Общество, 09.07.2020
Всё из-за капитального ремонта трамвайных путей
В Бурятии почтили память погибшего в Чечне солдата
В Бурятии почтили память погибшего в Чечне солдата
Общество, 09.07.2020
Алексей Максимов погиб в бою в 1996 году
В Иркутске пятый год используют технологию гидропосева газонов
В Иркутске пятый год используют технологию гидропосева газонов
Общество, 09.07.2020
Гидропосев газона проведут на общей площади около пяти тысяч квадратных метров
По Бурятии путешествует 16 тургрупп
По Бурятии путешествует 16 тургрупп
Общество, 09.07.2020
Туристы-экстремалы сообщили спасателям о своём маршруте
В Бурятии выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили 22 тысячам семей
В Бурятии выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили 22 тысячам семей
Общество, 09.07.2020
Выплаты введены по решению президента России Владимира Путина
Семьи Бурятии создали собственные гербы
Семьи Бурятии создали собственные гербы
Общество, 09.07.2020
Семейный герб представляет собой отпечатки ладоней всех членов семьи
Пострадавшая от наводнения тулунчанке с трудом добилась 4,5 млн
Пострадавшая от наводнения тулунчанке с трудом добилась 4,5 млн
Общество, 09.07.2020
Деньги женщине выплатили благодаря прокуратуре
В Бурятии ветераны УФСИН и МВД подарили коляску труженице тыла
В Бурятии ветераны УФСИН и МВД подарили коляску труженице тыла
Общество, 09.07.2020
Анна Степановна работала в военные годы с 15 лет
«По цене как золотая»: Улан-удэнский маршрутчик спел про маски
«По цене как золотая»: Улан-удэнский маршрутчик спел про маски
Общество, 09.07.2020
«Поющий маршрутчик» переделал композицию звезды российской эстрады Стаса Михайлова
В Улан-Удэ осуждённые вступили в «Анонимные алкоголики»
В Улан-Удэ осуждённые вступили в «Анонимные алкоголики»
Общество, 09.07.2020
Осуждённые также научились бороться с гневом
В Улан-Удэ приступили к реставрации «Чёрного тюльпана»
В Улан-Удэ приступили к реставрации «Чёрного тюльпана»
Общество, 09.07.2020
Реконструкция сквера «Ровесника, ушедшим в бой» продолжается
Жителей Бурятии поразила огромная стая бакланов на Байкале
Жителей Бурятии поразила огромная стая бакланов на Байкале
Общество, 09.07.2020
Отдыхающие «застыли» от удивления. ВИДЕО

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Конференции
^