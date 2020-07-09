В Забайкалье возобновят работу музеи и библиотеки

В эти учреждения культуры можно будет попасть только при наличии средств индивидуальной защиты



С 10 июля библиотеки и музеи Забайкальского края возобновят свою деятельность и будут открыты для посетителей при условии соблюдения всех мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов.



При организации работы учреждения должны соблюдать все необходимые рекомендации Роспотребнадзора: доступ посетителей возможен только при наличии средств индивидуальной защиты; должны проводиться измерение температуры, обработка рук антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции.



Кроме того, в библиотеках вводится «карантин» для книг после их возвращения от читателей. В музеях допускается проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и соблюдением социальной дистанции посетителями в 1,5-2 метра. В помещениях учреждений по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия.



- Работникам культуры было сложно работать без посетителей, ничто не может заменить радости живого общения. Поэтому долгожданным событием для нас стала возможность открытия музеев и библиотек. Начиная с завтрашнего дня, музеи и библиотеки края будут готовы принять посетителей, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, – рассказала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.



Напомним, в Забайкалье с 19 марта и до особого распоряжения приостановлен доступ посетителей в учреждения культуры, запрещено проведение деловых, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. На сегодняшний день продолжают быть закрытыми для зрителей концертно-зрелищные учреждения, кинотеатры, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

