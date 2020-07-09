 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июля

08 Июля

Популярное

В Забайкалье возобновят работу музеи и библиотеки

В Забайкалье возобновят работу музеи и библиотеки
Общество,  Фото:pixabay.com
В эти учреждения культуры можно будет попасть только при наличии средств индивидуальной защиты

С 10 июля библиотеки и музеи Забайкальского края возобновят свою деятельность и будут открыты для посетителей при условии соблюдения всех мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов.

При организации работы учреждения должны соблюдать все необходимые рекомендации Роспотребнадзора: доступ посетителей возможен только при наличии средств индивидуальной защиты; должны проводиться измерение температуры, обработка рук антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, в библиотеках вводится «карантин» для книг после их возвращения от читателей. В музеях допускается проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и соблюдением социальной дистанции посетителями в 1,5-2 метра. В помещениях учреждений по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия.

- Работникам культуры было сложно работать без посетителей, ничто не может заменить радости живого общения. Поэтому долгожданным событием для нас стала возможность открытия музеев и библиотек. Начиная с завтрашнего дня, музеи и библиотеки края будут готовы принять посетителей, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, – рассказала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

Напомним, в Забайкалье с 19 марта и до особого распоряжения приостановлен доступ посетителей в учреждения культуры, запрещено проведение деловых, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. На сегодняшний день продолжают быть закрытыми для зрителей концертно-зрелищные учреждения, кинотеатры, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край музей библиотека коронавирус культура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию прибыли новобранцы из других регионов Сибири
В Бурятию прибыли новобранцы из других регионов Сибири
Общество, 09.07.2020
Всего в республику приехало около 800 призывников
В Забайкалье откроются образовательные и спортивные учреждения
В Забайкалье откроются образовательные и спортивные учреждения
Общество, 09.07.2020
Закрытыми для посещений останутся бассейны
В Селенгинском районе Бурятии чествовали супружеские пары
В Селенгинском районе Бурятии чествовали супружеские пары
Общество, 09.07.2020
Им вручили медали «За любовь и верность»
15 пар Иркутска получили медаль «За любовь и верность»
15 пар Иркутска получили медаль «За любовь и верность»
Общество, 09.07.2020
Среди них семья академика и почётного гражданина
В Забайкалье возобновят работу музеи и библиотеки
В Забайкалье возобновят работу музеи и библиотеки
Общество, 09.07.2020
В эти учреждения культуры можно будет попасть только при наличии средств индивидуальной защиты
Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Общество, 09.07.2020
Дмитрий Патрин стал лучшим стрелком конкурса «Десантный взвод»
В Улан-Удэ «бешеный» термометр показал +85
В Улан-Удэ «бешеный» термометр показал +85
Общество, 09.07.2020
Улан-удэнцев рассмешил уличный термометр
В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта
В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта
Общество, 09.07.2020
На завершение долгостроя потратят 866 миллионов рублей
Лудуб Очиров стал призёром всероссийского конкурса юных композиторов
Лудуб Очиров стал призёром всероссийского конкурса юных композиторов
Общество, 09.07.2020
Музыкант занял в дистанционном конкурсе третье место
Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года
Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года
Общество, 09.07.2020
Всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года
В Улан-Удэ молодожёнов поздравила замминистра спорта Бурятии
В Улан-Удэ молодожёнов поздравила замминистра спорта Бурятии
Общество, 09.07.2020
Регистрация брака состоялась в День семьи, любви и верности
В Бурятии отпразднуют 350-летие со дня рождения Петра I
В Бурятии отпразднуют 350-летие со дня рождения Петра I
Общество, 09.07.2020
Председателем оргкомитета назначен Вячеслав Цыбикжапов
В Бурятии запустили челлендж на 15 подтягиваний
В Бурятии запустили челлендж на 15 подтягиваний
Общество, 09.07.2020
Челлендж запустили любители игры по разбиванию хребтовой кости.

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^