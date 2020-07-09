Туристы-экстремалы сообщили спасателям о своём маршруте
По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Бурятии, на 8 июля на туристических маршрутах Бурятии находятся 16 тургрупп общей численностью 92 человека, из которых трое детей.
Так, 13 групп совершают пешие походы (в том числе горные), две группы передвигаются по водным маршрутам, одна группа путешествует на автомобиле. Одни из самых популярных маршрутов пролегают через Окинский, Тункинский и Баргузинский районы. Для обеспечения безопасности все тургруппы встали на учёт в МЧС России.
- Если зарегистрированная тургруппа не выходит на связь в назначенный срок, информацию о маршруте группы передают спасателям, которые выезжают на поиски туристов. Если пропала незарегистрированная тургруппа, то время реагирования может сильно увеличиться, спасатели не будут знать о тургруппе и её маршруте. Уведомить спасателей о своём походе – значит быть уверенным, что к тебе гарантированно и оперативно прибудут на помощь, - говорит начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин.
Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте ГУ МЧС по Бурятии.
По Бурятии путешествует 16 тургрупп
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