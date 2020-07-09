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15 пар Иркутска получили медаль «За любовь и верность»

15 пар Иркутска получили медаль «За любовь и верность»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Среди них семья академика и почётного гражданина

В честь всероссийского дня семьи, любви и верности 15 супружеских пар Иркутска, прожившие в браке более 25-ти лет, получили медали «За любовь и верность». Одну из пар, супругов Кузьминых Михаила Ивановича и Тамару Михайловну, с праздником поздравил мэр Иркутска Руслан Болотов, вручив им медаль «За любовь и верность» и памятные подарки.

- У вас большая, крепкая семья. Ваша пара – пример для многих иркутских семей. Знаю, что в вашей семье с большим уважением относятся к традиционным семейным ценностям и, вместе с тем, прислушиваются к мнению каждого. Такое воспитание помогло найти свой путь в жизни вашим детям и внукам, – отметил Руслан Болотов. – Пользуясь случаем, хочу от имени иркутян поблагодарить вас лично за большой вклад в развитие отечественной науки, за вашу активную общественную деятельность, участие в жизни города. Желаю, в первую очередь, крепкого здоровья, благополучия. И, конечно же, семейного счастья!

Стаж супружеской жизни супругов Кузьминых – 58 лет. Вместе они воспитали двоих детей, 5 внуков и 4 правнуков. Михаил Иванович – академик РАН, ведущий специалист в области геохимии, геодинамики и петрологии, доктор геолого-минералогических наук, почётный гражданин города Иркутска, он внёс значительный вклад в развитие химической геодинамики. Его супруга Тамара Михайловна по образованию геолог. Михаил Кузнецов является автором книги «По зову памяти», посвящённой Великой Отечественной войне.

Всего в Иркутске в честь Дня семьи, любви и верности в этом году медали получили 15 пар, прожившие в браке 25 и более лет и чья супружеская жизнь стала примером настоящей любви и верности друг другу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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