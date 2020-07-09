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В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта

В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
На завершение долгостроя потратят 866 миллионов рублей

В посёлке Усть-Ордынский возобновлено строительство Дома спорта. Провести работы в максимально сжатые сроки поручил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

И.о. министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина рассказала, что компания-подрядчик вышла на объект. Начаты подготовительные работы, ограждение участка, осуществлено временное подключение электроэнергии.

Площадь застройки Дома спорта составляет 5,6 тысяч кв. м, общая площадь здания – 11 тысяч кв. м. В нём будут залы для различных видов спорта: единоборств, настольного тенниса, большой игровой зал, а также галерея для национального бурятского вида спорта – стрельбы из лука. Кроме десяти профильных залов в здании разместятся конференц-зал, медико-восстановительный центр, буфет. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и футбольным полем. Внутренняя трибуна Дома спорта будет рассчитана на 250 мест, наружная — на 1,5 тысячи, это позволит проводить там как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия.

Стоимость работ составляет 866 млн рублей. Эти средства предусмотрены в областном бюджете в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Прорабатывается вопрос привлечения федерального финансирования, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

Дом спорта является долгостроем. Его начали возводить в 2002 году, в 2005 работы приостановили из-за недостатка средств. Для продолжения строительства были выполнены проектные и изыскательские работы. Исходный проект доработан с учётом современных строительных норм и потребностей, предусмотрены необходимые инженерные коммуникации.

- Это последний объект, расположенный на территории УОБО, который должен быть построен в рамках указа президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». В рамках исполнения поручения президента в округе появились школы, поликлиники, больницы, перинатальный центр и противотуберкулёзный диспансер, – сообщила Светлана Свиркина.
Усть-Ордынский Бурятский округ Усть-Ордынский спорт строительство спортивные объекты
 
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