В Забайкалье создают граффити с героями Великой Отечественной войны

Первое из них появилось в Чите



Совсем скоро в Чите, Краснокаменске и Нерчинске на фасадах домов появятся изображения маршалов и Героев Советского Союза. В краевой столице по адресу: улица Магистральная, 3а нанесли граффити с изображением уроженца села Зоргол Приаргунского района, Героя СССР Назара Губина.



Кроме того, граффити с изображением маршала Советского Союза Георгия Жукова появится в Чите по адресу КСК 9 микрорайон, дом 9. В Краснокаменске на фасаде дома 30Ц в Центральном микрорайоне будет изображен маршал Советского Союза Александр Василевский. Изображение Героя СССР Никиты Ржавского появится в Нерчинске на фасаде дома по адресу улица Шилова, дом 5.



Автором представленных эскизов стали граффити-художники из Читы Алексей Литвинец, Григорий Русанов, Николай Калекин, Екатерина Блохина, Сергей Чупров. Оформлением фасадов занимается творческая студия «ACSEL ART».



По словам заместителя министра культуры Забайкальского края Наталии Лиценберг, в настоящее время ведётся активная работа по подготовке масштабного празднования 75-й годовщины Победы, которое запланировано в сентябре.



- Главное для нас при организации праздничных мероприятий – сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и её героях, внесших большой вклад в дело Победы, в том числе и о наших земляках. Воздушный стрелок-радист Назар Губин является примером мужества, истинной любви к родине и своему народу, – рассказала она.



Создание граффити с изображением героев Великой Отечественной войны в Забайкалье вошло в перечень ключевых мероприятий Года памяти и славы в России, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

