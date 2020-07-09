Первое из них появилось в Чите
Совсем скоро в Чите, Краснокаменске и Нерчинске на фасадах домов появятся изображения маршалов и Героев Советского Союза. В краевой столице по адресу: улица Магистральная, 3а нанесли граффити с изображением уроженца села Зоргол Приаргунского района, Героя СССР Назара Губина.
Кроме того, граффити с изображением маршала Советского Союза Георгия Жукова появится в Чите по адресу КСК 9 микрорайон, дом 9. В Краснокаменске на фасаде дома 30Ц в Центральном микрорайоне будет изображен маршал Советского Союза Александр Василевский. Изображение Героя СССР Никиты Ржавского появится в Нерчинске на фасаде дома по адресу улица Шилова, дом 5.
Автором представленных эскизов стали граффити-художники из Читы Алексей Литвинец, Григорий Русанов, Николай Калекин, Екатерина Блохина, Сергей Чупров. Оформлением фасадов занимается творческая студия «ACSEL ART».
По словам заместителя министра культуры Забайкальского края Наталии Лиценберг, в настоящее время ведётся активная работа по подготовке масштабного празднования 75-й годовщины Победы, которое запланировано в сентябре.
- Главное для нас при организации праздничных мероприятий – сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и её героях, внесших большой вклад в дело Победы, в том числе и о наших земляках. Воздушный стрелок-радист Назар Губин является примером мужества, истинной любви к родине и своему народу, – рассказала она.
Создание граффити с изображением героев Великой Отечественной войны в Забайкалье вошло в перечень ключевых мероприятий Года памяти и славы в России, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
В Забайкалье создают граффити с героями Великой Отечественной войны
Общество, Фото:
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