Дмитрий Патрин стал лучшим стрелком конкурса «Десантный взвод»
На полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области завершился всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод». Соревнования проходили с 29 июня по 8 июля в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020».
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций минобороны РФ, на территории Псковского гвардейского соединения ВДВ состоялась торжественная церемония закрытия конкурса, в которой приняло участие более 300 лучших десантников из всех соединений и воинских частей ВДВ.
Одним из победителей в индивидуальных дисциплинах стал представитель Бурятии. Лучшим стрелком признан гвардии рядовой Дмитрий Патрин из Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. По информации группы «Ориентировщики Бурятии», Дмитрий выиграл соревнования по маршброску в военной форме с оружием на дистанции 10 км с грузом 8 кг. Победу ему принёс результат 40 мин. 51 сек. За проявленные мужество и героизм в ходе этапов конкурса он был награждён специальным призом командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.
Напомним, что Дмитрий Патрин – мастер спорта России по спортивному ориентированию. В прошлом году он стал серебрянным призёром чемпионата России по спортивному ориентированию и выиграл всероссийские соревнования.
Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Общество, Фото:
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