 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июля

08 Июля

Популярное

Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ

Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
Дмитрий Патрин стал лучшим стрелком конкурса «Десантный взвод»

На полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области завершился всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод». Соревнования проходили с 29 июня по 8 июля в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций минобороны РФ, на территории Псковского гвардейского соединения ВДВ состоялась торжественная церемония закрытия конкурса, в которой приняло участие более 300 лучших десантников из всех соединений и воинских частей ВДВ.

Одним из победителей в индивидуальных дисциплинах стал представитель Бурятии. Лучшим стрелком признан гвардии рядовой Дмитрий Патрин из Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. По информации группы «Ориентировщики Бурятии», Дмитрий выиграл соревнования по маршброску в военной форме с оружием на дистанции 10 км с грузом 8 кг. Победу ему принёс результат 40 мин. 51 сек. За проявленные мужество и героизм в ходе этапов конкурса он был награждён специальным призом командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Напомним, что Дмитрий Патрин – мастер спорта России по спортивному ориентированию. В прошлом году он стал серебрянным призёром чемпионата России по спортивному ориентированию и выиграл всероссийские соревнования.
Бурятия Гусиноозёрск спортивное ориентирование спорт военнослужащие ВДВ соревнования конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Общество, 09.07.2020
Дмитрий Патрин стал лучшим стрелком конкурса «Десантный взвод»
В Улан-Удэ «бешеный» термометр показал +85
В Улан-Удэ «бешеный» термометр показал +85
Общество, 09.07.2020
Улан-удэнцев рассмешил уличный термометр
В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта
В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта
Общество, 09.07.2020
На завершение долгостроя потратят 866 миллионов рублей
Лудуб Очиров стал призёром всероссийского конкурса юных композиторов
Лудуб Очиров стал призёром всероссийского конкурса юных композиторов
Общество, 09.07.2020
Музыкант занял в дистанционном конкурсе третье место
Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года
Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года
Общество, 09.07.2020
Всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года
В Улан-Удэ молодожёнов поздравила замминистра спорта Бурятии
В Улан-Удэ молодожёнов поздравила замминистра спорта Бурятии
Общество, 09.07.2020
Регистрация брака состоялась в День семьи, любви и верности
В Бурятии отпразднуют 350-летие со дня рождения Петра I
В Бурятии отпразднуют 350-летие со дня рождения Петра I
Общество, 09.07.2020
Председателем оргкомитета назначен Вячеслав Цыбикжапов
В Бурятии запустили челлендж на 15 подтягиваний
В Бурятии запустили челлендж на 15 подтягиваний
Общество, 09.07.2020
Челлендж запустили любители игры по разбиванию хребтовой кости.
В Бурятии сгоревший дом культуры отстроили спонсоры
В Бурятии сгоревший дом культуры отстроили спонсоры
Общество, 09.07.2020
Три года назад сгорела половина села Черёмушки
В Улан-Удэ меняется схема движения шести маршрутов
В Улан-Удэ меняется схема движения шести маршрутов
Общество, 09.07.2020
Всё из-за капитального ремонта трамвайных путей
В Бурятии почтили память погибшего в Чечне солдата
В Бурятии почтили память погибшего в Чечне солдата
Общество, 09.07.2020
Алексей Максимов погиб в бою в 1996 году
В Иркутске пятый год используют технологию гидропосева газонов
В Иркутске пятый год используют технологию гидропосева газонов
Общество, 09.07.2020
Гидропосев газона проведут на общей площади около пяти тысяч квадратных метров
По Бурятии путешествует 16 тургрупп
По Бурятии путешествует 16 тургрупп
Общество, 09.07.2020
Туристы-экстремалы сообщили спасателям о своём маршруте
В Бурятии выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили 22 тысячам семей
В Бурятии выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили 22 тысячам семей
Общество, 09.07.2020
Выплаты введены по решению президента России Владимира Путина

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^