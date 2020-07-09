Музыкант занял в дистанционном конкурсе третье место
С 1 апреля по 30 июня прошёл шестой всероссийский онлайн-конкурс молодых композиторов «Юный музыкант». Мероприятие проводилось на базе государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова в Москве.
Юный музыкант и композитор из Бурятии Лудуб Очиров занял на конкурсе третье место в номинации «Учащиеся учреждений СПО». В настоящее время Лудуб учится в колледже искусств имени Чайковского на специальности «Теория музыки».
Конкурс проходил в двух номинациях. В первой состязались учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств старших классов (5-8 классы). Во второй участвовали учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
Цель данного музыкального мероприятия - установление творческих контактов, укрепление межрегиональных связей и сотрудничества через детское творчество, формирование творческого потенциала подрастающего поколения, популяризация предмета «композиция». Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств.
Лудуб Очиров стал призёром всероссийского конкурса юных композиторов
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