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Семьи Бурятии создали собственные гербы

Семьи Бурятии создали собственные гербы
Общество,  Фото:ОНФ
Семейный герб представляет собой отпечатки ладоней всех членов семьи

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии провели акции, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. В рамках всероссийской акции «Герб моей семьи» многодетные семьи создали собственные семейные гербы, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Семейный герб представляет собой отпечатки ладоней всех членов семьи на специально заготовленном полотне. У каждой семьи получился свой герб, яркий и креативный.

Творческая площадка была организована на Театральной площади Улан-Удэ. Все желающие могли поучаствовать в акции, создав свой уникальный семейный герб.

Присоединиться к акции можно и онлайн, выложив в социальных сетях публикацию о своей семье и семейном гербе под хештегами #МолодежкаОНФ, #ГербМоейСемьи, #ДеньСемьи.

Ранее запущен всероссийский флешмоб #ВремяДляСемьи совместного проекта ОНФ и генеалогического центра «Проект жизнь». Участникам было предложено обратиться к историям знакомства своих родителей, бабушек и дедушек или же вспомнить о знакомстве со своей второй половиной, а затем опубликовать в социальных сетях фотографии – тогда и сейчас. Первый снимок покажет влюблённых, когда они познакомились, а второй – в наше время. Все публикации под тегом #ВремяДляСемьи будут собраны на сайте акции времядлясемьи.рф. А её итоги будут подведены 8 июля.

Истории любви и верности, традиции, передаваемые из поколения в поколение, истории рода и тайны счастливой семейной жизни рассказывают в своих публикациях участники акции.

- Наша семейная жизнь началась со взгляда. С тех пор на протяжении 33 лет где бы мы ни были, мы знаем, что всегда поддержит любящий взгляд. И не зря говорят, что глаза – зеркало души. Надо смотреть друг на друга, чтобы видеть душу, а не изъяны тела, чтобы идти в одном направлении, как завещал Антуан де Сент-Экзюпери. Чтобы вместе открывать и открываться. Чтобы вместе переживать и преодолевать. Чтобы не бояться быть смешным. Чтобы быть семьей, – так написала в своей публикации участник акции Надежда Колесникова.

К истории возникновения семьи своих родителей в далеком 1969 году – мамы Дугарнимаевой Балмацо Базаровны и папы Очирова Бальжинимы Самбуевича – обратилась в публикации Дашима Очирова.

- Родители родили и воспитали 10 детей. Это, конечно, нелегкий труд, где на гурт – ни одного дня выходных, ни праздника. Мой папа, к сожалению, по состоянию здоровья ушел из жизни рано. На сегодняшний день у нас большая и очень дружная семья. У мамы 20 внуков и четыре правнука. С малых лет папа с мамой учили нас уважать старших, быть всегда активными, знать свой родной язык и соблюдать свои обычаи и традиции. Мы до сих пор придерживаемся наставлений своих родителей, - поделилась Дашима.


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