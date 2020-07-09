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Забайкальский нацпарк открыли для экскурсионных групп

Забайкальский нацпарк открыли для экскурсионных групп
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Подлеморья»
Гражданам разрешено пребывание в пределах контролируемых кемпинговых зон и плавучих гостиниц

С 9 июля в Бурятии разрешается посещение территории Забайкальского национального парка экскурсионным группам в присутствии гидов-проводников, осуществляющих свою деятельность в рамках договоров с администрацией «Заповедного Подлеморья», а также гражданам, в том числе жителям Баргузинского района, осуществляющим пребывание в пределах контролируемых кемпинговых зон «Мягкая Карга», «Монахово», «Сорожья», «Окунёвая», «Курбулик», «Лопатки» и плавучих гостиниц «Экотур», «Гармония». Разрешение согласовано с главой Баргузинского района.

Кроме того, на период действия режима ЧС жители Баргузинского района, подтверждающие прописку при наличии документов, освобождаются от оплаты услуг по размещению на кемпинговых зонах «Мягкая Карга», «Монахово», «Сорожья».

Однако в связи с высоким классом природной пожарной опасности лесов и сложной лесопожарной обстановкой запрещено посещение Бормашовых озёр. За нарушение режима посещения предусмотрена административная ответственность.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», в Баргузинском районе действует режим ЧС, возникшей из-за лесных пожаров. На всей территории Забайкальского национального парка запрещено разведение костров и иных источников открытого огня, за исключением использования газовых горелок.

Напомним, что ранее, 7 июля, в связи с осложнением пожарной обстановки были введены дополнительные ограничения на туристические посещения Забайкальского национального парка. В тушении пожаров на его территории задействован самолёт-амфибия БЕ-200.
Бурятия Баргузинский район национальный парк Байкал лесные пожары ЧС
 
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