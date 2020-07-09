Пострадавшая от наводнения тулунчанке с трудом добилась 4,5 млн

Деньги женщине выплатили благодаря прокуратуре



К прокурору Иркутской области Александру Воронину обратилась жительница города Тулун, который год назад был затоплен в результате наводнения. Тогда женщина лишилась жилья.



В марте 2020 года она обратилась в управление социальной защиты населения с заявлением о предоставлении ей и супругу социальной выплаты на жильё. Однако предоставила неполный перечень документов. Имелось только её обязательство о безвозмездном отчуждении утраченного жилого помещения в переулке Кировский. А вот обязательства о безвозмездном отчуждении земельного участка, на котором расположено жильё, а также соответствующее обязательство её супруга, имеющего долю в общем праве долевой собственности, представлены не были.



Заявление направили в министерство социального развития опеки и попечительства, но там не приняли решение о возврате документов и предоставлении недостающих. Не было принято решение о перечислении социальной выплаты либо об отказе.



После обращения к прокурору области женщина предоставила недостающие документы.



Прокуратура области внесла и.о. министра социального развития опеки и попечительства области представление. По результатам его рассмотрения принято решение о предоставлении социальной выплаты. Заявительнице переданы более 4,5 млн. рублей.





По информации прокуратуры Иркутской области

