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В Улан-Удэ ЕГЭ по математике будут сдавать 1420 выпускников

В Улан-Удэ ЕГЭ по математике будут сдавать 1420 выпускников
Общество,  Фото:pixabay.com
Экзамен состоится завтра, 10 июля

10 июля выпускники российских школ сдадут единый государственный экзамен по предмету «Математика профильная». В Улан-Удэ профильную математику будут сдавать 1420 участников. Будет задействовано 12 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе школ и 1 ППЭ на дому.

Результаты экзамена станут известны не позднее 24 июля. Узнать результаты ЕГЭ можно на официальном информационном портале ЕГЭ, а также на портале госуслуг.

Отметим, что 3 июля выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, а 6 и 7 июля – по русскому языку.

Напоминаем, что во время сдачи ЕГЭ следует соблюдать рекомендации Роспотребнадзора - соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра, использовать маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиком. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
образование ЕГЭ Улан-Удэ
 
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