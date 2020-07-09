В Бурятии ветераны УФСИН и МВД подарили коляску труженице тыла

Анна Степановна работала в военные годы с 15 лет



В Бурятии совет ветеранов УФСИН и совет ветеранов МВД подарили инвалидную коляску труженику тыла Анне Степановне Прасоловой.



Пенсионерка поблагодарила представителей ведомства за визит и подарок, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Анна Степановна вдова ветерана Великой Отечественной войны. В военные годы с 15 лет она работала на телефонной станции Мысовая, к 17 годам уже была телеграфисткой, внося свой вклад в приближение Победы. Более 25 лет труженик тыла проработала в исправительной колонии №2 в Улан-Удэ, где прошла путь от секретаря-машинистки до заведующей канцелярией.

