Осуждённые также научились бороться с гневом
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ идёт программа социально-психологической работы для алкоголиков и наркоманов из числа осуждённых.
Заключены соглашения о сотрудничестве с республиканским центром социальной адаптации для лиц без определённого места жительства «Шанс», с Байкальской общественной организацией «Тэлэрыш» (Трезвей), с республиканским центром профилактики и борьбы со СПИД и обществом «Анонимных алкоголиков». Представители этих учреждений проводят занятия с осуждёнными.
Недавно 15 осуждённых получили сертификаты об успешном прохождении программы.
- Согласно результатам психодиагностического обследования, у осуждённых сформированы положительные установки к себе, сформированы позитивные перспективы на будущее, намечены новые ориентиры в жизни, после освобождения. После проведенных занятий у осуждённых улучшилось субъективное самочувствие, понизился уровень тревожности и беспокойства. Также значительно снизился враждебный настрой по отношению к окружающим, раздражительность. Вспышки гнева стали более редким явлением в их поведении, понизился уровень конфликтности, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые вступили в «Анонимные алкоголики»
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