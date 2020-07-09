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В Улан-Удэ приступили к реставрации «Чёрного тюльпана»

В Улан-Удэ приступили к реставрации «Чёрного тюльпана»
Общество, 
Реконструкция сквера «Ровесника, ушедшим в бой» продолжается

В Улан-Удэ полным ходом идёт реконструкция сквера «Ровесникам, ушедшим в бой». Подрядчик уже приступил к реставрации памятника «Черный тюльпан» и строительству нового постамента для боевой машины пехоты. Также на всей территории сквера прокладывают летний водопровод, сети электроснабжения и обновляют пешеходные дорожки.

Как сообщал «Байкал-Daily», масштабные работы в сквере стартовали в мае. Уже демонтировано старое ограждение, отделяющее памятник Герою России Алдару Цыденжапову от сквера, вокруг него уложена новая тротуарная плитка. Обновлён постамент для боевой машины пехоты.

Также в сквере высадят кустарники, установят малые архитектурные формы, торшерное освещение и камеры видеонаблюдения.

На благоустройство сквера выделено 40 млн рублей. В ходе торгов образовалась экономия в 200 тыс рублей, которую также направят на улучшение внешнего облика сквера. Благоустройство должно завершиться к началу сентября, сообщили в администрации Улан-Удэ.


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