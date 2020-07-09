На федеральных трассах в Бурятии из-за непогоды мобилизована спецтехника

Мобилизовано 94 единицы спецтехники



По данным синоптиков, в Бурятии 9-10 июля прогнозируются дожди, грозы, местами ливни.



Для безопасного и бесперебойного проезда в период неблагоприятных погодных условий дорожники принимают все необходимые меры. В связи с этим на федеральных трасса мобилизовано 94 единицы спецтехники.



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. При возникновении нештатной ситуации на дороге звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7 (3012) 22-07-24.







