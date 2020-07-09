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Бурятский митрополит рекламирует клубнику из женского монастыря

Бурятский митрополит рекламирует клубнику из женского монастыря
Общество,  Фото:страница Савватия
По словам Савватия, клубника из Батурина намного вкуснее, чем с рынка

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий в соцсетях рассказал о вкусном урожае клубники из женского монастыря в селе Батурино.

- Батуринская земляника с женского монастыря. Вчера купили на рынке: дорого и невкусно. То есть вообще, нет вкуса: что-то невнятное. А сегодня привезли из Батурино: красиво, вкусно и натурально, - поделился Савватий.

Справка:

Сретенский монастырь – первый и единственный женский монастырь в Бурятии. Находится в селе Батурино.

Первая деревянная церковь в селе была построена ещё в 1713—1736 годы. В 1843 году при церкви была организована одна из первых народных школ. В 1935 году, после закрытия Сретенской церкви, исполком сельсовета решил открыть здесь клуб, благодаря чему в советское время здание Батуринской церкви пострадало несильно. В более позднее время оно было взято под охрану государства как памятник истории и культуры. Храм был возвращён церкви в 1999 году. В начале 2000-х годов Сретенская церковь была отреставрирована.

В 2000 году приход церкви с монашеской общиной при нём был преобразован в женский монастырь. Открытие монастыря состоялось 8 марта 2000 года. Были построены просфорня, трапезная, келейные домики и семейная гостиница. По состоянию на 2010 год, в обители жили 15 монахинь во главе с настоятельницей.


клубника православие
 
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