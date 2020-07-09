По словам Савватия, клубника из Батурина намного вкуснее, чем с рынка
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий в соцсетях рассказал о вкусном урожае клубники из женского монастыря в селе Батурино.
- Батуринская земляника с женского монастыря. Вчера купили на рынке: дорого и невкусно. То есть вообще, нет вкуса: что-то невнятное. А сегодня привезли из Батурино: красиво, вкусно и натурально, - поделился Савватий.
Справка:
Сретенский монастырь – первый и единственный женский монастырь в Бурятии. Находится в селе Батурино.
Первая деревянная церковь в селе была построена ещё в 1713—1736 годы. В 1843 году при церкви была организована одна из первых народных школ. В 1935 году, после закрытия Сретенской церкви, исполком сельсовета решил открыть здесь клуб, благодаря чему в советское время здание Батуринской церкви пострадало несильно. В более позднее время оно было взято под охрану государства как памятник истории и культуры. Храм был возвращён церкви в 1999 году. В начале 2000-х годов Сретенская церковь была отреставрирована.
В 2000 году приход церкви с монашеской общиной при нём был преобразован в женский монастырь. Открытие монастыря состоялось 8 марта 2000 года. Были построены просфорня, трапезная, келейные домики и семейная гостиница. По состоянию на 2010 год, в обители жили 15 монахинь во главе с настоятельницей.
Бурятский митрополит рекламирует клубнику из женского монастыря
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Буддисты верят, что в эти дни вода становится «вредоносной»
По словам Савватия, клубника из Батурина намного вкуснее, чем с рынка
Днём временами порывы ветра
Победителей конкурса статей о районах наградят ценными призами
Во второй половине июля её можно увидеть и вечером
Авторы двух самых креативных фотографий получат призы
Заявки принимаются до 1 августа
С юбилеем именинницу поздравили дважды
Владимир и Татьяна Гавриковы уже 8 лет в роли приёмных родителей
Однако о промышленной добыче говорить ещё рано
В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет
Носить маски и перчатки в них будет обязан только персонал
В боевой подготовке задействовано свыше 50 единиц боевой техники и вооружения
Затем воду направят на доочистку в канализационно-очистные станции Байкальска
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, что посмотреть в Иволгинском районе