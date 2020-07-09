 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июля

08 Июля

Популярное

В Улан-Удэ возможна гроза

В Улан-Удэ возможна гроза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Днём временами порывы ветра

По данным Бурятского Гидрометцентр, сегодня в республике местами дожди, грозы, по северу и юго-западу местами ливни. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-20 м/с. Температура днём +21,+26, по востоку до +31.

В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура +24,+26.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ возможна гроза
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 09.07.2020
Днём временами порывы ветра
В Бурятии среди районов выберут «Гордость республики»
В Бурятии среди районов выберут «Гордость республики»
Общество, 08.07.2020
Победителей конкурса статей о районах наградят ценными призами
Самая яркая комета за последние 7 лет появилась на утреннем небе
Самая яркая комета за последние 7 лет появилась на утреннем небе
Общество, 08.07.2020
Во второй половине июля её можно увидеть и вечером
В Забайкалье стартовал фотоконкурс «Моя спортивная семья»
В Забайкалье стартовал фотоконкурс «Моя спортивная семья»
Общество, 08.07.2020
Авторы двух самых креативных фотографий получат призы
В Забайкалье с праздником поздравили семью с 10 приёмными детьми
В Забайкалье с праздником поздравили семью с 10 приёмными детьми
Общество, 08.07.2020
Владимир и Татьяна Гавриковы уже 8 лет в роли приёмных родителей
Глава рыбопромышленников заявил о росте популяции омуля на Байкале
Глава рыбопромышленников заявил о росте популяции омуля на Байкале
Общество, 08.07.2020
Однако о промышленной добыче говорить ещё рано
В Иркутской области физлицам впервые раздадут гранты молодёжных проектов
В Иркутской области физлицам впервые раздадут гранты молодёжных проектов
Общество, 08.07.2020
В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет
В Забайкалье c 9 июля откроются летние веранды и террасы
В Забайкалье c 9 июля откроются летние веранды и террасы
Общество, 08.07.2020
Носить маски и перчатки в них будет обязан только персонал
В Бурятии самоходная артиллерия отработала взаимодействие с «беспилотниками»
В Бурятии самоходная артиллерия отработала взаимодействие с «беспилотниками»
Общество, 08.07.2020
В боевой подготовке задействовано свыше 50 единиц боевой техники и вооружения
На Байкальском ЦБК установили систему очистных сооружений
На Байкальском ЦБК установили систему очистных сооружений
Общество, 08.07.2020
Затем воду направят на доочистку в канализационно-очистные станции Байкальска
На велосипедах по Иволгинскому району. Фоторепортаж
На велосипедах по Иволгинскому району. Фоторепортаж
Общество, 08.07.2020
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, что посмотреть в Иволгинском районе
В Бурятии учреждена медаль за борьбу с коронавирусом
В Бурятии учреждена медаль за борьбу с коронавирусом
Общество, 08.07.2020
За заслуги в борьбе с коронавирусом вручат медаль «По зову сердца»
Лесные пожары накрыли дымом Читу
Лесные пожары накрыли дымом Читу
Общество, 08.07.2020
Утром 8 июля горели леса на площади более 1000 гектаров

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^