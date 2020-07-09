Днём временами порывы ветра
По данным Бурятского Гидрометцентр, сегодня в республике местами дожди, грозы, по северу и юго-западу местами ливни. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 15-20 м/с. Температура днём +21,+26, по востоку до +31.
В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура +24,+26.
В Улан-Удэ возможна гроза
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Днём временами порывы ветра
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