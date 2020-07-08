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В Бурятии волонтёры убирали мусор на Байкале, наблюдая за нерпами

В Бурятии волонтёры убирали мусор на Байкале, наблюдая за нерпами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Волонтёры и сотрудники «Заповедного Подлеморья» собрали 77 мешков мусора

В Бурятии в конце июня на территории заказника «Фролихинский» прошла экологическая акция «Чистый берег Байкала», в ходе которой волонтеры и сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» очистили от мусора береговую зону.

Целью акции является формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе у местного населения и гостей заказника. Для большего охвата территории из числа участников акции было организовано 4 команды. Капитаном каждой команды был назначен инспектор Фролихинского заказника.

Команды под руководством своих наставников отправились на разные участки побережья. Первая команда очищала берег мыса Тукалакан и мыса Тукаларагды. Вторая - мыс и бухту Бирая. Третья команда отправилась на мыс и в губу Лаканда, четвертая наводила порядок на мысе Фролова и в губе Фролиха.

- Уборка территории прошла очень воодушевленно и активно, все были полны задора и желания сделать окружающий нас мир лучше и чище. У участников акции была возможность не только принести пользу Байкалу, но и познакомиться с флорой и фауной Фролихинского заказника. Команда, которая занималась уборкой берега в бухте Лаканда могла наблюдать байкальских нерп, которые нежились под солнечными лучами на камнях. Во время уборки можно было увидеть следы медведей и лис- сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Совместными усилиями было собрано и вывезено 77 мешков мусора. Завершилась акция вручением участникам памятных подарков от Заповедного Подлеморья.

- Большое спасибо, что пригласили поучаствовать в этой акции. Очень приятно отдохнуть с пользой и привнести свой вклад в красоту природы. Было интересно и легко наводить чистоту в такой большой компании, надеюсь, что в следующий раз нас будет ещё больше. В то же время я ощутила, какое огромное влияние оказывает человек на окружающую среду, вроде нетронутый уголок природы, но даже здесь человек оставляет свой след, - поделилась участница акции Екатерина Куклина.
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