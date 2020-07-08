В Бурятии сотрудники колонии научили приёмам «Насос» и «Ладошки»

Занятия провели для абитуриентов



Сотрудник отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №2 в Улан-Удэ провёл с кандидатами на поступление в высшие учебные заведения ФСИН России занятия по дыхательной гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Абитуриентам рассказали о влиянии дыхательной гимнастики на организм и научили некоторым приёмам: «Ладошки», «Насос», «Поворот» и многим другим.



Регулярное выполнение предложенных упражнений позволяет избавиться от многих негативных явлений, связанных с простудными заболеваниями, ослаблением дыхательной системы, быстрой утомляемостью.





