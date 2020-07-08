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Жительнице Забайкалья на столетие подарили концерт с салютом

Жительнице Забайкалья на столетие подарили концерт с салютом
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
С юбилеем именинницу поздравили дважды

Всего 36 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, проживают на территории Забайкальского края. Одна из них – Христина Марковна Михайлова отметила день рождения 25 июня.

С прожитым веком её поздравили дважды. Сначала односельчане в селе Алеур Чернышевского района, куда бабушку возили родственники. Сегодня, 8 июля, в сопровождении баяниста из фолк-театра «Забайкалье» заместитель руководителя департамента ЗАГС Забайкальского края Лариса Качковская вручила имениннице букет цветов от своего ведомства и подарок от губернатора.

- Свой день рождения Христина Марковна отметила 25 июня, а сегодня посчастливилось поздравить её нам. И это не случайно, ведь сегодня отмечается День семьи, любви и верности, который уже более 10 лет празднуют в нашей стране. Своей жизнью – сложной, тяжёлой, но интересной Христина Марковна является примером для всех нас, для молодёжи. Это человек, богатый своей семьей, традициями. Хочу поздравить всех забайкальцев с праздником и пожелать, чтоб нам всегда хватало любви на своих родных и близких людей, – подчеркнула она.

Христина Марковна родилась в 1920 году в Белоруссии, а в 30-х годах семья переехала в Забайкалье, в село Такша. Христина окончила два класса школы, а с 13 лет начала работать.

- Особенно тяжело приходилось в войну, – вспоминает юбилярша. – В небольшом селе совсем не осталось мужчин, всю тяжёлую работу приходилось делать подросткам и женщинам. Очень было трудно.

В 1947 году Христина Марковна вышла замуж за Фадея Степановича Михайлова, вдовца с двумя детьми. Вместе они родили ещё шестерых. Несмотря на большое число детей, всю жизнь Христина Марковна работала на тяжёлых для женщины специальностях: на лесозаготовках, на комбайне, бралась за любую работу в колхозе. Трудягами выросли и дети – среди них водители поездов, трактористы, энергетик, работник завода и бухгалтер. Сегодня у семьи Михайловых 11 внуков и 11 правнуков.

- Мы с мужем жили дружно, хорошо, никогда не бились, не ругались – прожили вместе 52 года. Бывало, он на меня заругается – я выйду на улицу, постою, потом зайду в дом и говорю: «Дед, давай чай попьем! Дед, пей чай, да не скучай!» Никогда я с ним не ругалась. А он жалел, что не женился на мне раньше. А он мне предлагал дружить, когда мне ещё и 17 лет не было, а я не стала в клуб ходить и с ним разговаривать. А потом и я жалела, – делится секретом семейного счастья Христина Марковна.

В свои сто лет Христина Марковна обладает прекрасной памятью и с лёгкостью может рассказать о любом периоде жизни. Немного подводит слух и ноги, но и сидя именинница с благодарностью приняла множество цветов и искренние поздравления родственников, односельчан и представителей сельской администрации. Также в её честь запустили фейерверк, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
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