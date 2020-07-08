На Байкальском ЦБК установили систему очистных сооружений

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Затем воду направят на доочистку в канализационно-очистные станции Байкальска



В Байкальске готовятся к понижению уровня надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости в картах-накопителях Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Сейчас на промышленной площадке БЦБК смонтирована система локальных очистных сооружений, которая позволяет провести первоначальную очистку жидкости из карт. После её направляют на дополнительную доочистку в канализационно-очистные станции (КОСы) Байкальска, чтобы вода соответствовала необходимым нормативам.



- Все подготовительные работы нами совместно с правительством Иркутской области, министерством природных ресурсов региона, органами местного самоуправления проведены. Мы готовы перейти к основному этапу – понижению уровня надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости в сооружениях Байкальского ЦБК, – заявил представитель компании «БурСервис» Александр Ли.



Исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов оценил готовность системы к дальнейшей работе. Он напомнил, что по поручению главы региона Игоря Кобзева все противопаводковые мероприятия в Байкальске были разделены на несколько этапов, включая оперативный. Его необходимо провести в первую очередь до начала прогнозируемых обильных осадков.



Ещё один важный момент, обозначенный врио губернатора, – снижение уровня щелокосодержащей жидкости. Сейчас в трёх аварийных накопителях содержится около 80 тысяч кубометров этих опасных отходов. Общий же объём черного щелока на БЦБК- более 200 тысяч кубометров.



- Для снижения уровня чёрного щелока решено использовать те резервуары, которые уже имелись на промплощадке БЦБК. Мы эти резервуары подготовили: осушили их, укрепили стены, обеспечили полную герметичность и в кратчайшие сроки начнём перелив щелокосодержащей жидкости в эти ёмкости. Дополнительно мы сможем принять в резервуары около шести тысяч кубометров отходов, что позволит нам понизить уровень щелока в накопителях на 40-50 см. Это существенно минимизирует риски попадания опасных отходов в акваторию озера Байкал, – подчеркнул Теймур Магомедов.



Накануне, 7 июля, промышленную площадку БЦБК посетили общественники и представители научного сообщества Иркутской области, которые решением главы региона привлечены к работе в качестве экспертов.



- Понижение уровня надшламовых вод возможно с помощью системы локально-очистных сооружений, которые уже установили на площадке. И важно, чтобы этот процесс происходил в режиме постоянного мониторинга. Он необходим на входе воды в локальные очистные, на выходе из них, на дальнейшей подаче воды на доочисту в КОСы Байкальска. Сегодня мы на новом этапе – перехода от теории к реальным действиям, – сказал академик РАН, профессор, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН Игорь Бычков.



Оперативные мероприятия позволят обеспечить безопасность населения Слюдянского района и стабилизировать экологическую обстановку. Эти действия необходимы до принятия госкорпорацией «ГазЭнергоСтрой» единого технического решения по утилизации промышленных отходов, которые образовались в результате деятельности ОАО «БЦБК». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

