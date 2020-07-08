В Забайкалье стартовал фотоконкурс «Моя спортивная семья»

Авторы двух самых креативных фотографий получат призы



В честь празднования Дня любви, семьи и верности в Забайкальском крае объявлен фотоконкурс «Моя спортивная семья». Кроме этого, мероприятие проводится в рамках международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.



Конкурс проходит с 8 по 15 июля в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Участникам конкурса необходимо опубликовать фотографии своей спортивной семьи с указанием хэштега #спортивнаясемьяЗабайкалья.



- Занятие спортом всей семьей – это отличное времяпрепровождение. Цель этого конкурса – популяризация здорового образа жизни и занятия спортом. Приглашаем к участию всех желающих! – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



По результатам конкурса будут определены две самые креативные фотографии, а её авторы получат ценные призы и дипломы победителя, сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.



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