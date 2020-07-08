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Лесные пожары накрыли дымом Читу

Лесные пожары накрыли дымом Читу
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды Забайкальского края
Утром 8 июля горели леса на площади более 1000 гектаров

Читу накрыло дымом из-за действующих лесных пожаров в соседних субъектах Забайкальского края, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

На 8 утра 8 июля в Забайкалье действовало восемь лесных пожаров на площади 1128 гектаров. Из них пять действовало на площади 56 гектаров, два пожара локализовано на площади 338 гектаров. В тушении задействовано 78 человек, 12 единиц техники. К исходу суток планируется два пожара локализовать и два ликвидировать. Ведётся постоянный мониторинг ситуации.

На сегодняшний день установившаяся в Забайкальском крае сухая и жаркая погода, а также частые грозы и молнии являются причинами лесных пожаров в крае. Однако по статистике большинство пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнём. При сухой ветреной погоде огонь может в считанные часы уничтожить лесные массивы на больших площадях, нанося значительный и трудновосполнимый ущерб.

Напомним, что запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях и в лесу, так как это может стать причиной лесного пожара. Нарушение требований пожарной безопасности влечёт наложение штрафа для физических лиц от 4000 до 5000 рублей. Для должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей, для юридических – от 300000 до 500000 рублей.

Минприроды Забайкалья обращается к гражданам с просьбой при обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщать информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу: (8-3022)-20-22-07.
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