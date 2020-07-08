В Забайкалье с праздником поздравили семью с 10 приёмными детьми

Общество, Фото: пресс-служба минтруда Забайкальского края

Владимир и Татьяна Гавриковы уже 8 лет в роли приёмных родителей



В Забайкальском крае с Днём семьи, любви и верности поздравили многодетную семью Гавриковых, которая стала родной для 10 приёмных детей.



Стаж приёмных родителей у Владимира и Татьяны Гавриковых – 8 лет. За это время семья выросла на 10 ребятишек, несмотря на то, что своих детей у Гавриковых четверо. А началось всё с того, что в 2012 году семья приняла на воспитание трёх племянников.



- Взяли племянников, потом Дашу, потом двойняшек Диану и Гелю, через год ещё двоих, брата и сестру, а как их разлучить? Они же родные, а теперь и нам стали родные, – рассказывает Татьяна Гаврикова.



В доме Гавриковых шумно и весело. Дел у семьи много, большой огород, живность: курицы, собаки, хомяки. Занятие найдётся для каждого. Живут дружно, помогают друг другу. Поздравление от министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инны Щегловой в честь праздника принимали также все вместе. Инна Щеглова поздравила семью и вручила подарки, пожелав большой семье крепнуть и беречь друг друга.



- Семья Гавриковых – пример того, как чужие люди становятся родными. Хочется, чтобы они заражали своим примером как можно больше забайкальцев. За полгода у нас в семьи устроено 386 детей, это разные формы устройства – и опека, и приёмная семья, и усыновление, но, тем не менее, дети в семье. Но ещё 1405 детей воспитываются в учреждениях социальной защиты, и хотелось бы, чтобы они тоже узнали, что такое семейное тепло, – отметила министр труда и социальной защиты Инна Щеглова.



Как сообщает пресс-служба минтруда региона, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Забайкалье 76,1% проживают в замещающих семьях.

