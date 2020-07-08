Владимир и Татьяна Гавриковы уже 8 лет в роли приёмных родителей
В Забайкальском крае с Днём семьи, любви и верности поздравили многодетную семью Гавриковых, которая стала родной для 10 приёмных детей.
Стаж приёмных родителей у Владимира и Татьяны Гавриковых – 8 лет. За это время семья выросла на 10 ребятишек, несмотря на то, что своих детей у Гавриковых четверо. А началось всё с того, что в 2012 году семья приняла на воспитание трёх племянников.
- Взяли племянников, потом Дашу, потом двойняшек Диану и Гелю, через год ещё двоих, брата и сестру, а как их разлучить? Они же родные, а теперь и нам стали родные, – рассказывает Татьяна Гаврикова.
В доме Гавриковых шумно и весело. Дел у семьи много, большой огород, живность: курицы, собаки, хомяки. Занятие найдётся для каждого. Живут дружно, помогают друг другу. Поздравление от министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инны Щегловой в честь праздника принимали также все вместе. Инна Щеглова поздравила семью и вручила подарки, пожелав большой семье крепнуть и беречь друг друга.
- Семья Гавриковых – пример того, как чужие люди становятся родными. Хочется, чтобы они заражали своим примером как можно больше забайкальцев. За полгода у нас в семьи устроено 386 детей, это разные формы устройства – и опека, и приёмная семья, и усыновление, но, тем не менее, дети в семье. Но ещё 1405 детей воспитываются в учреждениях социальной защиты, и хотелось бы, чтобы они тоже узнали, что такое семейное тепло, – отметила министр труда и социальной защиты Инна Щеглова.
Как сообщает пресс-служба минтруда региона, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Забайкалье 76,1% проживают в замещающих семьях.
В Забайкалье с праздником поздравили семью с 10 приёмными детьми
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Однако о промышленной добыче говорить ещё рано
В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет
Носить маски и перчатки в них будет обязан только персонал
В боевой подготовке задействовано свыше 50 единиц боевой техники и вооружения
Затем воду направят на доочистку в канализационно-очистные станции Байкальска
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, что посмотреть в Иволгинском районе
За заслуги в борьбе с коронавирусом вручат медаль «По зову сердца»
Утром 8 июля горели леса на площади более 1000 гектаров
Права дольщиков восстановят с помощью фонда защиты прав участников долевого строительства
Минздрав не подтвердил информацию депутата Егора Олзоева
Один из героев ролика даже станцевал
Волонтёры и сотрудники «Заповедного Подлеморья» собрали 77 мешков мусора
Занятия провели для абитуриентов
Проект Центра культурных и творческих инициатив «Хии Морин» поддержали полумиллионом рублей
Музыкальный подарок сделала жительница села Малый Куналей