 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июля

07 Июля

Популярное

В Забайкалье c 9 июля откроются летние веранды и террасы

В Забайкалье c 9 июля откроются летние веранды и террасы
Общество,  Фото:pixabay.com
Носить маски и перчатки в них будет обязан только персонал

В Забайкальском крае продолжает регистрироваться снижение прироста зараженных новой коронавирусной инфекцией. Это позволяет региональным властям последовательно снимать ограничения. Губернатор края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому с 9 июля открываются летние веранды и террасы кафе, которые были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Летние кафе и веранды могут открыться при соблюдении определённых санитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора. Необходимо провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Также важно уведомить минэкономразвития и Роспотребнадзор края по открытию веранд при стационарных заведениях, – отметил заместитель председателя правительства региона Александр Бардалеев.

Ранее власти региона рекомендовали владельцам кафе и ресторанов начать подготовку ко второму этапу снятия ограничений. Первыми из сферы общественного питания начнут работу летние кафе и веранды. В ведомстве также отметили, что в случае открытия летних веранд и кафе носить маски и перчатки будет обязан только персонал. Посетители смогут обходиться без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край кафе коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава рыбопромышленников заявил о росте популяции омуля на Байкале
Глава рыбопромышленников заявил о росте популяции омуля на Байкале
Общество, 08.07.2020
Однако о промышленной добыче говорить ещё рано
В Иркутской области физлицам впервые раздадут гранты молодёжных проектов
В Иркутской области физлицам впервые раздадут гранты молодёжных проектов
Общество, 08.07.2020
В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет
В Забайкалье c 9 июля откроются летние веранды и террасы
В Забайкалье c 9 июля откроются летние веранды и террасы
Общество, 08.07.2020
Носить маски и перчатки в них будет обязан только персонал
В Бурятии самоходная артиллерия отработала взаимодействие с «беспилотниками»
В Бурятии самоходная артиллерия отработала взаимодействие с «беспилотниками»
Общество, 08.07.2020
В боевой подготовке задействовано свыше 50 единиц боевой техники и вооружения
На Байкальском ЦБК установили систему очистных сооружений
На Байкальском ЦБК установили систему очистных сооружений
Общество, 08.07.2020
Затем воду направят на доочистку в канализационно-очистные станции Байкальска
На велосипедах по Иволгинскому району. Фоторепортаж
На велосипедах по Иволгинскому району. Фоторепортаж
Общество, 08.07.2020
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, что посмотреть в Иволгинском районе
В Бурятии учреждена медаль за борьбу с коронавирусом
В Бурятии учреждена медаль за борьбу с коронавирусом
Общество, 08.07.2020
За заслуги в борьбе с коронавирусом вручат медаль «По зову сердца»
Лесные пожары накрыли дымом Читу
Лесные пожары накрыли дымом Читу
Общество, 08.07.2020
Утром 8 июля горели леса на площади более 1000 гектаров
В Бурятии планируют завершить 8 проблемных долевых строек
В Бурятии планируют завершить 8 проблемных долевых строек
Общество, 08.07.2020
Права дольщиков восстановят с помощью фонда защиты прав участников долевого строительства
В Бурятии информация о платных тестах для учителей оказалась ложной
В Бурятии информация о платных тестах для учителей оказалась ложной
Общество, 08.07.2020
Минздрав не подтвердил информацию депутата Егора Олзоева
Бурятские «Мстители из Marvel» развеселили соцсети
Бурятские «Мстители из Marvel» развеселили соцсети
Общество, 08.07.2020
Один из героев ролика даже станцевал
В Бурятии волонтёры убирали мусор на Байкале, наблюдая за нерпами
В Бурятии волонтёры убирали мусор на Байкале, наблюдая за нерпами
Общество, 08.07.2020
Волонтёры и сотрудники «Заповедного Подлеморья» собрали 77 мешков мусора
Цикл радиопередач на бурятском языке победил в конкурсе Фонда президентских грантов
Цикл радиопередач на бурятском языке победил в конкурсе Фонда президентских грантов
Общество, 08.07.2020
Проект Центра культурных и творческих инициатив «Хии Морин» поддержали полумиллионом рублей
Жительница Бурятии сняла клип к юбилею Бичурского района
Жительница Бурятии сняла клип к юбилею Бичурского района
Общество, 08.07.2020
Музыкальный подарок сделала жительница села Малый Куналей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^