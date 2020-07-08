В Забайкалье c 9 июля откроются летние веранды и террасы

Носить маски и перчатки в них будет обязан только персонал



В Забайкальском крае продолжает регистрироваться снижение прироста зараженных новой коронавирусной инфекцией. Это позволяет региональным властям последовательно снимать ограничения. Губернатор края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому с 9 июля открываются летние веранды и террасы кафе, которые были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.



- Летние кафе и веранды могут открыться при соблюдении определённых санитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора. Необходимо провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Также важно уведомить минэкономразвития и Роспотребнадзор края по открытию веранд при стационарных заведениях, – отметил заместитель председателя правительства региона Александр Бардалеев.



Ранее власти региона рекомендовали владельцам кафе и ресторанов начать подготовку ко второму этапу снятия ограничений. Первыми из сферы общественного питания начнут работу летние кафе и веранды. В ведомстве также отметили, что в случае открытия летних веранд и кафе носить маски и перчатки будет обязан только персонал. Посетители смогут обходиться без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

