Носить маски и перчатки в них будет обязан только персонал
В Забайкальском крае продолжает регистрироваться снижение прироста зараженных новой коронавирусной инфекцией. Это позволяет региональным властям последовательно снимать ограничения. Губернатор края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому с 9 июля открываются летние веранды и террасы кафе, которые были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.
- Летние кафе и веранды могут открыться при соблюдении определённых санитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора. Необходимо провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Также важно уведомить минэкономразвития и Роспотребнадзор края по открытию веранд при стационарных заведениях, – отметил заместитель председателя правительства региона Александр Бардалеев.
Ранее власти региона рекомендовали владельцам кафе и ресторанов начать подготовку ко второму этапу снятия ограничений. Первыми из сферы общественного питания начнут работу летние кафе и веранды. В ведомстве также отметили, что в случае открытия летних веранд и кафе носить маски и перчатки будет обязан только персонал. Посетители смогут обходиться без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье c 9 июля откроются летние веранды и террасы
Общество, Фото:
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