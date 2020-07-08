Глава рыбопромышленников заявил о росте популяции омуля на Байкале

Однако о промышленной добыче говорить ещё рано
Президент всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев выступил в студии tvoidv.ru. Он рассказал о ситуации с байкальским омулем.
Герман Зверев отметил, что рыбная отрасль не просто экономическая отрасль. Она связана с природными ресурсами, а это означает что «здесь проходят нервные окончания национального самосознания». Президент ассоциации подчеркнул, что запрет на вылов омуля был абсолютно верным решением, так как бездумная и незаконная добыча рыбы привела практически к полному уничтожению этого вида.
- Сейчас состояние популяции на Байкале идёт в рост, но думаю делать выводы о принятии решения о промышленной добыче, масштабной добыче пока преждевременно. Нужно залечит те раны, которые были нанесены бездумным и беззаконным промыслом, – заявил Герман Зверев.
Напомним, запрет на вылов омуля в промышленных целях начал действовать с 1 октября 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина «О предотвращении утраты популяции омуля в озере Байкал». Изначально планировалось ограничить лов рыбы на три года, сообщает портал «Твой Дальний Восток».
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