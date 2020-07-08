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В Бурятии проведут театральную школу для одиннадцатиклассников

В Бурятии проведут театральную школу для одиннадцатиклассников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки принимаются до 1 августа

В Бурятии начался приём заявок на участие в творческом проекте «Театр и школа: Байкальский эксперимент». С 12 по 19 августа театр кукол «Ульгэр» проведёт вторую Байкальскую театральную школу для учащихся 11-х классов общеобразовательных школ республики.

Набор производится по направлениям: актёр и режиссёр театра кукол. Число участников в этом году ограничено, счастливчиками смогут стать всего 25 человек. Заявки принимаются до 1 августа 2020 года.

В связи с эпидемиологической обстановкой даты проведения могут быть изменены. Дополнительную информацию можно узнать на страницах соцсетей театра кукол, сообщает пресс-служба «Ульгэра».

Возрастное ограничение 16+
театр школа образование Бурятия театр кукол
 
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