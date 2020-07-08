В Бурятии проведут театральную школу для одиннадцатиклассников

Заявки принимаются до 1 августа
В Бурятии начался приём заявок на участие в творческом проекте «Театр и школа: Байкальский эксперимент». С 12 по 19 августа театр кукол «Ульгэр» проведёт вторую Байкальскую театральную школу для учащихся 11-х классов общеобразовательных школ республики.
Набор производится по направлениям: актёр и режиссёр театра кукол. Число участников в этом году ограничено, счастливчиками смогут стать всего 25 человек. Заявки принимаются до 1 августа 2020 года.
В связи с эпидемиологической обстановкой даты проведения могут быть изменены. Дополнительную информацию можно узнать на страницах соцсетей театра кукол, сообщает пресс-служба «Ульгэра».
Возрастное ограничение 16+
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Общество, Фото:
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