В Бурятии среди районов выберут «Гордость республики»

Победителей конкурса статей о районах наградят ценными призами
В республике стартовал конкурс «Мой район – гордость Бурятии». К участию приглашаются все жители Бурятии.
Чтобы участвовать в конкурсе необходимо написать текст не более 2000 знаков с пробелами с приложенными фото не более 10 штук или видео не дольше 1 минуты в формате MP4 хорошего качества. Материал должен быть посвящён одной из следующих тем:
- «Наши лучшие земляки: люди, которыми гордится район»;
- «Самый комфортный (интересный) район: рукотворные/исторические/природные достопримечательности района»;
- «Культурные ценности района: фестивали/гуляния/игры/песни/стихи/легенды района/религиозные традиции»;
- «Наша гастрономия: традиционные блюда района, природные дары и агропромышленные товары»;
- «Наши товары и проекты: товары, производство и проекты бизнеса района».
Работы присылаются на электронный почтовый ящик prideofburyatia@gmail.com до 31 июля. Материалы будут опубликованы на сайте «Гордость Бурятии» и в ВК-группе «Интересная Бурятия» по районам.
На первом этапе будут выбраны лучшие работы по районам. В следующем этапе победители районного отбора пройдут на народное голосование по республике 6-9 августа. По итогам будут отобраны три призёра конкурса.
Призёров наградит глава Бурятии Алексей Цыденов грамотами и ценными призами. Победитель получит смартфон BQ BQS-6042L Magic E Duos. Участнику, занявшему второе место, достанется фитнес-браслет Xiaomi Redmi Band. Обладатель третьего места будет награждён беспроводными наушниками Defender FreeMotion B570. Об этом сообщает один из организаторов конкурса – портал «Гордость Бурятии».
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