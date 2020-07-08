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В Бурятии планируют завершить 8 проблемных долевых строек

В Бурятии планируют завершить 8 проблемных долевых строек
Общество,  Фото:pixabay.com
Права дольщиков восстановят с помощью фонда защиты прав участников долевого строительства

В Бурятии прошло совещание по завершению строительства проблемных объектов долевого строительства. Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ Николай Рузавин доложил главе республики Алексею Цыденову о работе по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства.

Работа ведётся при помощи механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» за счёт привлечения денежных средств из федерального и республиканского бюджетов. Правительство республики ходатайствовало в правительство Российской Федерации об участии фонда в завершении строительства проблемных объектов в Бурятии. На сегодняшний день планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, которое правительство Бурятии уже подписало и направило в фонд.

- На завершение строительства по всем проблемам домам потребуется 1,6 млрд рублей. В бюджете республики таких денег нет. А дома необходимо или достраивать, или людям компенсацию выплачивать, – отметил Алексей Цыденов.

С помощью фонда планируется восстановить права дольщиков по 8 объектам: большая часть будет достроена, кроме многоквартирных домов с низкой степенью готовности – здесь дольщики получат компенсацию. При этом требуется инициирование процедуры банкротства застройщиков, которые не принимают мер по достройке своих объектов.

Данный механизм будет задействован для завершения строительства жилого комплекса в 105 микрорайоне (ООО «ДомСтройКомплект»), многоквартирного жилого дома по улице Сахьяновой, 9 (ООО «Универсал») и застройки по ул. Лебедева (АО «Промгражданстрой»). Эти объекты будут достроены полностью.

При этом проект малоэтажной жилой застройки в 140А квартале ПСК «Тамир» будет завершён частично. Дома № 4 и 5 предполагается достроить, а дольщикам дома № 7 (готовность 15%) – выплатить компенсацию. Первый этап строительства многоквартирного дома по проспекту Строителей «Сити-Строй» также будет завершён, а по второму этапу (готовность 5%) планируется компенсация. Выплаты могут получить и дольщики молодёжного жилого комплекса по улице Столичная (ООО ГК «Шэнэсэн») и многоквартирного жилого дома в 111 мкрн (ООО «Регионжилстрой»).

По АО «Промгражданстрой» уже принято решение о банкротстве, на других застройщиков поданы заявления о признании несостоятельными и открытии конкурсного производства, которые будут рассмотрены в течение июля.

Ещё по одному проблемному объекту – пяти двухэтажным домам в 140 квартале (ЖСК «Новосёл», который образовался в результате банкротства застройщика ООО «Стам-строй») также планируется восстановление прав граждан с помощью механизма фонда. Сегодня члены кооператива при поддержке регионального фонда готовят пакет документов для направления в федеральный фонд. Причем завершить строительство планируется только четырёх домов, дольщикам последнего (готовность 5%), соответственно планируется выплата компенсации.

- Надо отметить, что данный механизм гарантированно даёт возможность восстановить нарушенные права дольщиков: достроить жилые дома либо предоставить компенсационные выплаты, но процедурно это достаточно длительный процесс, – отметил Николай Рузавин.

Время потребуется на рассмотрение судом заявлений о признании застройщика банкротом, процедуру конкурсного производства, обследование федеральным фондом технического состояния объекта и определение рыночной стоимости, принятие решение наблюдательным советом федерального фонда о финансировании, передачу прав застройщика фонду поддержки Республики Бурятия, закупочные процедуры на строительно-монтажные работы и само строительство объектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.
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