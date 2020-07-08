В Улан-Удэ временно изменили схему движения маршруток в «сотые»

Причина в реконструкции теплосетей



В Улан-Удэ временно изменена схема движения автобусных маршрутов № 40, 70, 71. Это связано с масштабной реконструкцией тепловых сетей от котельной «Юго-Западная» в 110 микрорайоне, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



До 15 августа автобусы маршрутов будут следовать в объезд закрытого для движения участка автодороги согласно прилагаемой схеме.



Остановки общественного транспорта «110 мкрн», ТРЦ «Мёд» на период работ исключаются из пути следования маршрутов.



Реконструкция тепловых сетей от котельной «Юго-Западная» позволит улучшить качество теплоснабжения жителей юго-западной части города и подключать новых потребителей с учетом перспектив застройки Улан-Удэ.

