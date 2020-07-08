На мысе Бурхан на Ольхоне начали размечать туристические тропы

Большинство туристов понимают необходимость ходить только по маркированным тропам



Добровольцы благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь» начали разметку экологических троп по проекту обустройства мыса Бурхан на байкальском острове Ольхон. В этом году планируется провести разметку троп, установить две деревянные смотровые площадки и стационарные информационные панели об историческом и культовом значении и природе этой территории, говорится в сообщении фонда «Подари Планете Жизнь».



На подходах к мысу Бурхан добровольцы установили аншлаги с объяснением, почему предложено ходить по размеченным маршрутам (через основные существующие тропы) и зачем ограничен спуск к скале Шаманка.



Волонтёры также опросили отдыхающих и местных жителей на тему того, готовы ли те гулять по маркированным тропам. Около 98% из примерно 200 посетителей мыса согласны с организованным передвижением, цель которого - максимально снизить антропогенную нагрузку на территорию, чтобы остановить деградацию природного ландшафта и способствовать его восстановлению.



Разграничение турпотоков проводится в рамках первого этапа по обустройству парка природы «Мыс Бурхан» на острове Ольхон.



ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в чьём ведении находится ответственность за сохранение природы острова Ольхон, проект поддержало и работает над получением для него федерального финансирования. Всего на реализацию проекта требуется 26 млн рублей.

