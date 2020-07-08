Большинство туристов понимают необходимость ходить только по маркированным тропам
Добровольцы благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь» начали разметку экологических троп по проекту обустройства мыса Бурхан на байкальском острове Ольхон. В этом году планируется провести разметку троп, установить две деревянные смотровые площадки и стационарные информационные панели об историческом и культовом значении и природе этой территории, говорится в сообщении фонда «Подари Планете Жизнь».
На подходах к мысу Бурхан добровольцы установили аншлаги с объяснением, почему предложено ходить по размеченным маршрутам (через основные существующие тропы) и зачем ограничен спуск к скале Шаманка.
Волонтёры также опросили отдыхающих и местных жителей на тему того, готовы ли те гулять по маркированным тропам. Около 98% из примерно 200 посетителей мыса согласны с организованным передвижением, цель которого - максимально снизить антропогенную нагрузку на территорию, чтобы остановить деградацию природного ландшафта и способствовать его восстановлению.
Разграничение турпотоков проводится в рамках первого этапа по обустройству парка природы «Мыс Бурхан» на острове Ольхон.
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в чьём ведении находится ответственность за сохранение природы острова Ольхон, проект поддержало и работает над получением для него федерального финансирования. Всего на реализацию проекта требуется 26 млн рублей.
На мысе Бурхан на Ольхоне начали размечать туристические тропы
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