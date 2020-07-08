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Почтальоны помогают жителям Бурятии оплачивать платежи из дома

Почтальоны помогают жителям Бурятии оплачивать платежи из дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики всё чаще оплачивают коммунальные, государственные, муниципальные и другие платежи, не выходя из дома. Оплату принимают почтальоны, оснащённые мобильными почтово-кассовыми терминалами (МПКТ). За первое полугодие 2020г. почтальонами принято платежей в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Данная услуга становится всё более востребованной у населения. Чаще всего с помощью переносных терминалов жители Бурятии оплачивают коммунальные услуги, налоги, штрафы ГИБДД, сотовую и стационарную связь, страховые полисы. Но сегодня у населения есть возможность расплатиться подобным образом ещё и за продукты и товары первой необходимости, которые почтальоны доставляют на дом, а также за оформление подписки на периодические издания и доставку мелких пакетов на дому.

Оплату услуг через МПКТ оценили молодые мамы, которые сидят дома с детьми, также работники, исполняющие свои обязанности в удалённом режиме, маломобильные граждане и пенсионеры.

- В настоящее время для профилактики инфекционных заболеваний Почта России призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, тогда преимущества МПКТ смогут оценить все, кто желает минимизировать контакты с внешним миром, – отмечает директор УФПС Республики Бурятия Баир Ринчинов.

Возможность оплатить счета за коммунальные услуги, телефонию, Интернет с помощью МПКТ будет и у дачников. Услуга позволяет принимать оплату по счетам прямо с дачных территорий.

Почта России запустила проект по оснащению почтальонов мобильными почтово-кассовыми терминалами (МПКТ) в 2015 году. Устройства работают на базе платформы Sailfish Mobile OS RUS, входящей в реестр отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день ими оснащено около 250 сотрудников во всех почтамтах Бурятии. 
Почта России Бурятия
 
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